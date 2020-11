Portaltic.-Los Mac con chip de Apple no podrán usar GPU externas y están limitados a 16 GB de RAM

11/11/2020 MacBook Air y Pro de 13 pulgadas y Mac Mini con chip Apple M1. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 11 (Portaltic/EP)



Los nuevos ordenadores Mac y MacBook con los chips propios de Apple, presentados por la compañía este martes, no podrán usar unidades gráficas (GPU) externas y tienen soporte para 16 GB de memoria RAM como máximo.



Apple anunció en su evento 'One more thing' sus nuevos ordenadores portátiles MacBook Pro y Air de 13 pulgadas y el sobremesa Mac Mini, que destacan por ser los primeros que hacen uso de sus procesadores de desarrollo propio Apple Silicon, mediante el chip M1, que sustituye a los de Intel.



No obstante, los equipos con el chip M1 tendrán algunas limitaciones con respecto a modelos anteriores con procesadores de Intel, como la incompatibilidad con las GPU externas -un elemento utilizado por 'gamers' y profesionales para ampliar la potencia gráfica del equipo-, como informa la web de la compañía.



Asimismo, las especificaciones publicadas en la web de Apple muestran también que todos sus ordenadores con chips M1 tendrán como máximo 16 GB de memoria RAM, pese a que los modelos anteriores de MacBook Pro con procesadores Intel podían llegar a los 32 GB.