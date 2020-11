Portaltic.-La Biblioteca del Vaticano recurre a la IA para proteger la digitalización de documentos históricos de ciberataques

MADRID, 11 (Portaltic/EP)



La Biblioteca Apostólica del Vaticano ha apostado por la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para proteger sus manuscritos y documentos históricos de los ciberataques.



La biblioteca tiene 80.000 documentos -entre ellos la copia más antigua de la Biblia y dibujos y escritos de Miguel Ángel y Galileo- y hasta ahora se ha digitalizado alrededor del 25 por ciento.



Desde que comenzó a digitalizar sus archivos en 2012, la biblioteca se ha enfrentado a una media de 100 amenazas al mes, según ha afirmado el director de Información de la Biblioteca Apostólica del Vaticano, Manlio Miceli.



"No podemos ignorar que nuestra infraestructura digital es de interés para los piratas informáticos. Un ataque exitoso podría hacer que la colección sea robada, manipulada o eliminada por completo", ha afirmado Miceli, según ha recogido el diario The Guardian.



Por esta razón, la biblioteca se ha asociado con la empresa de especializada en Inteligencia Artificial cibernética Darktrace para proteger sus archivos de los ciberataques mediante esta tecnología.



La tecnología empleada por Darktrace crea una comprensión evolutiva de la actividad frecuente dentro de los sistemas digitales de la biblioteca del Vaticano y detecta cambios significativos que puedan indicar una amenaza cibernética, según explica la compañía en un comunicado.



"Darktrace AI es fundamental para defender la colección porque está en constante evolución y aprendiendo constantemente cuál es la actividad normal de nuestros sistemas y qué puede ser anormal. Esto significa que sigue el ritmo de los cambios en nuestro entorno y también de los cambios en el panorama de las amenazas", ha asegurado Miceli. "Proteger estos documentos es importante no solo para el Vaticano, sino para la memoria histórica del mundo", ha añadido.





