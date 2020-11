Portaltic.-Facebook explica cómo emplea sus herramientas para conocer qué es lo que más se ve en su red social

MADRID, 11 (Portaltic/EP)



La compañía Facebook ha explicado cómo emplea sus herramientas para conocer qué contenidos son los más vistos en su red social y ha destacado que para ello tiene en cuenta el alcance de las publicaciones y no tanto la interacción de los usuarios con las publicaciones.



Facebook cuenta con una herramienta pública llamada Crowd Tangle que permite a los usuarios identificar las publicaciones de las páginas que cuentan con una mayor interacción, como comentarios, reacciones o las veces que se hayan compartido.



Sin embargo, el vicepresidente de análisis y director de Marketing de Facebook, Alex Schultz, ha señalado en el blog de Facebook que "clasificar las publicaciones de la página principal por reacciones, comentarios... no muestra una imagen completa de lo que la gente realmente ve".



Por ello, la compañía cuenta con modelos de clasificación que pueden incluir resultados de encuestas, que permiten conocer el alcance de las publicaciones y que Schultz asegura que ofrecen de una forma más precisa dlo que la mayoría de la gente ve en Facebook, aunque estos datos están disponibles únicamente de forma interna.



Precisamente con los datos internos, Schultz ha afirmado que la mayor parte del contenido que ven los estadounidenses en Facebook, incluso en época de elecciones, no es sobre política, ya que este tipo de contenido representa únicamente un 6 por ciento de lo que ven en la red social.



"La interación no predice el alcance", apostilla el directivo. Por ello, y como ejemplo, ha compartido las listas de los medios de noticias de Estados Unidos y las páginas con sede en el país americano (según el dominio en su URL) que llegaron a la mayoría de los estadounidenses en la semana posterior al último debate presidencial.



Así, puede verse que en el caso de las Páginas de Facebook con mayor rendimiento por alcance de las publicaciones durante la semana anterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, destacan las Páginas de The Dodo, Rich Lax, Steve Harvey y AARP. Mientras que los principales dominios de editores por alcance a través de los links fueron cnn.com, foxnews.com, nbcnews.com, washingtonpost.com y nytimes.com.



En el caso de la interacción a través de links,, Dan Bongino, Fox News, Jesus Daily y Breitbart son las principales Páginas, y Donald J. Trump, Fox News, The Dodo y Dan Bongino, a través de las publicaciones de la Página.



Asimismo, Schultz ha afirmado que Facebook se está asociando con un grupo de investigadores de varias universidades destacadas para compartir más datos sobre el alcance de las publicaciones durante el ciclo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se publicarán los primeros artículos de investigación el próximo año.





