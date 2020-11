Perú.- El nuevo primer ministro de Perú liderará un "gobierno de transición", sin "experimentos"

10/11/2020 Protestas contra la vacancia del expresidente de Perú Martín Vizcarra. POLITICA MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El exdiputado y exministro Ántero Flores Aráoz ha confirmado que liderará el nuevo Ejecutivo de Perú tras el cese del presidente Martín Vizcarra, un "gobierno de transición" hasta las próximas elecciones en el que ha apuntado que no habrá "experimentos".



"No es el mejor momento para hacer experimentos", ha dicho Flores Aráoz, que ejerció de ministro de Defensa durante la Presidencia de Alan García y ahora asumirá las riendas del gabinete que gobernará el país bajo mandato de Manuel Merino, que el martes tomó posesión como jefe de Estado.



"Es un Gobierno de transición, clarísimo, tenemos que mejorar las condiciones en las que lo hemos recibido para poder entregar un país en orden", ha explicado el nuevo responsable del Consejo de Ministros en declaraciones a la emisora RPP. "No estamos en el mejor de los mundos", ha añadido.



Merino ha asumido la Presidencia con el calendario electoral ya sobre la mesa, de tal forma que se mantiene el 11 de abril de 2021 como fecha de los próximos comicios generales. En su toma de posesión, prometió un gabinete de "unidad nacional", aún por conformar.



Flores Aráoz ha explicado que aceptó ser primer ministro el martes de noche y, sobre la composición de su equipo, ha afirmado que le gustaría que Pilar Mazzetti siguiese al frente del Ministerio de Salud.



Las manifestaciones convocadas en el centro de Lima para protestar contra este relevo en el poder se saldaron el martes con 27 detenidos y Flores Aráoz ha expresado este miércoles su preocupación. "Cuando hay una manifestación en contra de una medida tomada por el Congreso que es evidentemente constitucional, lógicamente que nos tiene que preocupar", ha aseverado.



Vizcarra fue cesado después de que prosperara una moción de censura en el Congreso, que recriminó al ya expresidente su supuesta vinculación con un trama de corrupción. El antiguo mandatario, que ascendió también por la dimisión de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, siempre ha negado cualquier irregularidad.