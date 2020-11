Paula Echevarría se reune con sus amigas para una celebración muy especial

11/11/2020 Paula Echevarría. MADRID, 11 (CHANCE) En el momento más dulce de su vida al lado de Miguel Torres y a la espera de convertirse en mamá por segunda vez, Paula Echevarría no renuncia a las reuniones de amigas a pesar de las recomendaciones de la autoridades sanitrias. En esta ocasión la actriz se reunió con algunas de sus amigas más cercanas para la celebración del cumpleaños de Natalia, la dueña del salón de belleza preferido de Paula.Además de la actriz también hubo otros rostros conocidos que no se perdieron la reunión de amigas como fue el caso de Mariola Orellana, Raquel Perera, Nuria Roca o Ana Antic. Demostrando que entre ellas existe una gran relación de amistad con Natalia como nexo de unión, todas salieron muy sonrientes y demostrando que habían disfrutado de una reunión de lo más entretenida.Sin duda alguna Raquel Perera está disfrutando al máximo de su vuelta a Madrid ya que, después de una larga temporada en Miami, la ex mujer de Alejadnro Sanz se está adaptando a la perfección a su nueva vida en la capital.Una vez más Paula volvió a dar una demostración de estilo con el look elegido para la ocasión. Sin duda alguna los mini vestidos de vuelo se han convertido en el 'must' del armario de Paula en esta temporada ya que, desde que confirmó su embarazo, son una prenda indispensable en cada uno de sus looks. En esta ocasión la actriz lució mini vestido negro de estampado floral que combinó a la perfección con blazer, gorra y botas 'cowboy' también en negro. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



