OPEP recorta estimación de demanda de crudo ante nuevos cierres

(Bloomberg) -- Una vez más, la OPEP recortó las estimaciones de la cantidad de crudo que deberá suministrar el próximo año, ante nuevas medidas para contener la pandemia global que afectan el consumo de combustible.

Esta revisión ilustra por qué el líder de facto del grupo, Arabia Saudita, dice que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados pueden ajustar los planes para restablecer el suministro cuando se reúnan a finales de este mes. Los efectos del virus “persistirán” el próximo año incluso con el anuncio de un avance en la vacuna, dijo el grupo.

“La recuperación de la demanda de petróleo se verá gravemente obstaculizada y se supone que la baja en el transporte y la demanda de combustible industrial durará hasta mediados de 2021”, escribió el departamento de investigación de la OPEP, con sede en Viena, en su más reciente informe mensual.

El grupo redujo las previsiones de las estimaciones de su informe anterior para el volumen de crudo que se necesita extraer este trimestre en 960.000 barriles por día, a 26,51 millones diarios. Esta medida se da tras recortes significativos en los últimos dos meses.

Si bien la organización en realidad está extrayendo 2,1 millones de barriles por día menos que la cantidad requerida, las revisiones significan que no está eliminando los excedentes de reservas de petróleo tan rápido como se estimó anteriormente.

Los cambios también significan que si la OPEP y sus aliados continúan con su aumento de suministro programado de 2 millones de barriles por día en enero, la coalición usaría tan solo unos pocos cientos de miles de barriles por día de las reservas mundiales durante el primer trimestre.

Suministros fuera de línea

La red de 23 países tenía como objetivo aliviar algunas de las grandes restricciones de producción para compensar las pérdidas de demanda de este año, habiendo logrado reactivar parcialmente los suministros durante el verano. Actualmente mantiene alrededor de 7,7 millones de barriles por día fuera de línea, o aproximadamente 8% de la producción mundial.

Pero funcionarios de todo el grupo OPEP+ han indicado durante la semana pasada que están reconsiderando el aumento planeado.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, dijo el 9 de noviembre que los productores pueden “modificar este acuerdo” según sea necesario, tras comentarios similares de Argelia y el secretario general del grupo.

La OPEP redujo las proyecciones de su crudo para casi todos los trimestres hasta finales de 2021. La mayor reducción fue para el cuarto trimestre del próximo año, que tuvo un recorte de 1,18 millones de barriles por día.

La perspectiva de la demanda para la organización se ha debilitado notablemente en solo unos meses. La más reciente decisión de la OPEP para el cuarto trimestre, en 26,51 millones de barriles, se sitúa ahora unos 3 millones de barriles por debajo de la proyección de la organización para el período de agosto.

El repunte del petróleo de casi 14% esta semana en medio del anuncio de la vacuna de Pfizer Inc. casi con certeza ha aliviado algo de la presión sobre los ministros de la OPEP+. Sin embargo, a US$45 el barril en Londres, los precios del crudo se mantienen muy por debajo de los niveles que la mayoría de los miembros necesitan para cubrir el gasto público, y el informe de la organización muestra por qué las ganancias adicionales de precios podrían verse limitadas.

