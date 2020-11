ONU.- La agencia de la ONU en Palestina se queda sin "dinero en efectivo" para ayudar a 5,7 millones de refugiados

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNWRA, por sus siglas en inglés) ha anunciado este martes que se ha quedado "sin dinero en efectivo" para mantener los servicios vitales de 5,7 millones de refugiados palestinos, en medio del contexto de recrudecimiento de la crisis sanitaria provocada por la pandemia.



En una reunión informativa celebrada este martes en Ginebra, la portavoz del UNWRA, Tamara Alrifai, ha lamentado que, a pesar de los esfuerzos para recaudar fondos en 2020 para "mantener los servicios críticos de 5,7 millones de refugiados palestinos en todo Oriente Próximo", el pasado 9 de noviembre la agencia se quedó "sin dinero".



En este sentido, Alrifai ha puesto de manifiesto que "hay un desajuste entre el apoyo político que recibimos de lo estados miembro de la ONU y las contribuciones financieras", ya que la agencia "no ha recibido fondos suficientes de los donantes".



Sin los fondos, el UNWRA, que "desempeña un papel importante en la estabilización de la región", no podrá seguir administrando centros de salud y escuelas para más de 500.000 niños.



Por otra parte, el organismo suele necesitar unos 50 millones de dólares al mes para cubrir los salarios del personal que proporciona servicios de atención básica a 5,7 millones de personas necesitadas, por lo que "si no disponemos de fondos adicionales para finales de mes, tendremos que promulgar medidas realmente desalentadoras que afectarán a los sueldos de nuestros 28.000 funcionarios en medio de una emergencia sanitaria mundial".



En este sentido, el número de refugiados contagiados por COVID-19 ha pasado de menos de 200 en julio a casi 17.000 a principios de noviembre, a pesar de las medidas para frenar la propagación que han instaurado, como la atención médica por teléfono o la combinación de la asistencia a clase con el aprendizaje a distancia.



El UNWRA necesita 30 millones de dólares en las próximas dos semanas para asegurarse de que puede seguir pagando los salarios del personal, de lo contrario tendrá que pagar salarios parciales y aplazar el resto hasta que tenga fondos suficientes, ha subrayado la representante.



Esta agencia se creó en 1948 y opera en Gaza y en Cisjordania, así como en Líbano, Jordania y Siria, y está financiada, casi en su totalidad, por las contribuciones de los estados miembro de Naciones Unidas.

