Neoyorquinos son los más reacios de EEUU de volver a la oficina

(Bloomberg) -- Las empresas en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York han tenido el menor éxito entre las principales regiones de Estados Unidos en que sus empleados vuelvan a las oficinas, según un proveedor de sistemas de control de acceso.

Por el contrario, los empleadores de las principales ciudades de Texas han recuperado a la mayoría de los trabajadores, según el reporte de Kastle Systems International LLC.

El barómetro de retorno al trabajo de Kastle tabula los datos de acceso a las oficinas con tarjeta de acceso y controles remotos de 3.600 edificios y 41.000 negocios en 47 estados. Los datos de 10 grandes áreas metropolitanas del país se compilan para crear un promedio de 10 ciudades.

Solo alrededor de una cuarta parte de los trabajadores entre las 10 ciudades regresaron a la oficina la semana pasada. El indicador cayó de 27,1% el 28 de octubre a 25,1% el 4 de noviembre, el nivel más bajo desde principios de septiembre.

En la ciudad de Nueva York, solo 13,1% de los trabajadores regresaron a la oficina durante esa semana.

El descenso más pronunciado de la última semana se registró en el área de Chicago, donde la tasa de ocupación de edificios cayó a 16,2%. Dallas siguió siendo la ciudad más abierta en el barómetro con aproximadamente el 41% de los trabajadores en la oficina.

Nota Original:New York Workers Are Most Reluctant in U.S. to Return to Office

