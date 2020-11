Nasdaq sube con fuerza por repunte de tecnológicas

IMAGEN DE ARCHIVO. La fachada de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), EEUU, Noviembre 9, 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Por Medha Singh y Shivani Kumaresan

11 nov (Reuters) - Los principales índices de la bolsa de Nueva York subían el miércoles, ya que las señales de efectividad de una vacuna contra el COVID-19 aceleraron las expectativas de una veloz recuperación de la economía, lo que producía a su vez un repunte de las acciones tecnológicas tras fuertes pérdidas esta semana.

* El Nasdaq, con gran peso del sector tecnología, avanzaba un 1,9%, mientras que Netflix Inc, Amazon.com Inc y Apple Inc, los denominados ganadores de las exigencias de mantenerse en casa, ganaban entre 1,3% y 2,7%.

* El índice tecnológico escalaba un 2,4%, la mayor alza entre los principales sectores de S&P, seguido por el de consumo discrecional.

* El Promedio Industrial Dow Jones sumaba un 0,27%, a 29.501 puntos; mientras que el índice S&P 500 avanzaba un 0,84%, a 3.575,52 unidades. El índice Nasdaq Composite escalaba un 1,83%, a 11.765 unidades.

(Reporte de Medha Singh y Shivani Kumaresan en Bengaluru, Sinéad Carew en Nueva York, Editado en Español por Marion Giraldo y Manuel Farías)