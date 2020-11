Mujeres siguen sin sentirse bienvenidas en sector aeroespacial

(Bloomberg) -- El sector aeroespacial tiene un largo camino por delante para convertirse en un entorno receptivo para las mujeres, según un nuevo informe.

Según una encuesta realizada por Korn Ferry a más de 1.500 trabajadores en el sector, más de una tercera parte de las mujeres sienten que tendrían que cambiar de sector para progresar en sus carreras. Solo el 6% pensaba que la representación de las mujeres había aumentado significativamente en los últimos cinco años, según la encuesta, encargada por Women in Aviation and Aerospace Charter, una iniciativa de dos años para mejorar el equilibrio de género.

“Este informe nos proporciona una lectura tanto de lo que se ha logrado como de lo que queda por hacer”, dijeron las copresidentas de la iniciativa, Sumati Sharma, ex ejecutiva de Virgin Atlantic Airways Ltd., y Jacqueline Sutton, directora de atención al cliente de Rolls-Royce Holdings Plc. Las empresas deben volver a comprometerse “a hacer lo que sea necesario para desarrollar la industria diversa e inclusiva que no solo queremos ver, sino que necesitamos ver”.

El sector aeroespacial ha estado dominado por hombres desde hace mucho tiempo, solo el 18% de las ingenieras aeroespaciales son mujeres. La pandemia requiere que muchas empresas se centren en la supervivencia, por lo se teme que la diversidad quede relegada en la agenda.

Si bien la proporción de mujeres piloto a nivel mundial había crecido al 5,3% este año, desde tan solo un 3% en 2016, el avance podría quedar anulado por la pandemia, según la Sociedad Internacional de Pilotos de Aerolíneas.

Preocupaciones similares existen en todo el sector aeroespacial. Según la encuesta de Korn Ferry, muchos temían que las inversiones en inclusión se pausarían o eliminarían y que las mujeres estarían más expuestas a un recorte debido a su entrada relativamente reciente en ciertos roles.

El informe de Korn Ferry encuestó a 1.528 personas, de las cuales el 61% eran mujeres, 37% hombres y 2% no revelaron su género. Los encuestados provenían principalmente de las industrias aeroespacial y de aviación, con un 7% de defensa y un 28% en otras funciones.

Estas son las conclusiones del informe:

La mayoría (87%) de las mujeres encuestadas y el 63% de los hombres pensaban que la percepción de una brecha salarial de género impide que más mujeres se unan a la industria

Los hombres en la aviación y en la industria aeroespacial tenían tres veces más probabilidades que las mujeres de pensar que la representación de las mujeres había aumentado significativamente en los últimos cinco años (6% de las mujeres frente al 18% de los hombres)

Solo el 48% de las mujeres encuestadas en el sector aeroespacial estaba de acuerdo en que los líderes corporativos estaban comprometidos a aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo, frente al 70% de los hombres encuestados

Menos de la mitad de las encuestadas que trabajan en los sectores de aviación (47%) y aeroespacial (44%) dijeron que tenían un modelo a seguir femenino

