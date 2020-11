Muere Charles Corver, árbitro del famoso Francia-RFA de España-1982

El exárbitro holandés Charles Corver, que pitó la recordada semifinal del Mundial de España-1982 que disputaron la República Federal Alemana (RFA) y Francia, falleció a los 84 años, anunció la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) este miércoles.

"El señor Corver falleció el martes por la noche como consecuencia de su enfermedad", anunció la KNVB.

Considerado como uno de los mejores árbitros holandeses de la historia, pitó en dos Mundiales (1878 y 1982).

Pero fue en el torneo que organizó España cuando Corver saltó a la fama después de no sancionar una violenta entrada del portero alemán Harald Schumacher a Patrick Battiston, cuando el delantero francés le encaraba en un mano a mano.

En aquella acción, Battiston perdió tres dientes y se lastimó una vértebra, teniendo que retirarse del campo.

"Simplemente no lo vi", declaró el árbitro para justificar que no pitase nada, precisando que no fue hasta dos días más tarde cuando vio la acción por la televisión, según una entrevista concedida hace seis años a la revista especializada holandesa Voetbal International.

En 2000, esa misma revista, nombró a Corver "mejor árbitro del siglo".

Además de arbitrar en dos mundiales, Corver pitó la final de la Copa de Europa que el Liverpool ganó al Brujas en 1978, así como las finales de la Copa de la UEFA de 1977 y 1983.

