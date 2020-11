México registra 95.842 decesos y 978.531 casos de la covid-19

Dos trabajadores de la salud ingresan a una paciente covid-19 al Hospital General de Ciudad Juárez (México). EFE/ Luis Torres

México, 10 nov (EFE).- México reportó este martes 617 nuevos decesos debido a la pandemia de la covid-19, con lo que el número de víctimas fatales se elevó a 95.842 en el país, indicaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 5.746 nuevos contagios, para un total de 978.531 casos confirmados.

Con estas cifras, México es el décimo país con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

En el informe técnico diario de la pandemia, se confirmaron aumentos de 0,64 % en decesos y 0,58 % en contagios, en contraste con las cifras del día anterior, cuando hubo 95.225 decesos y 972.785 casos

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 2.537.046 pacientes que tuvieron un índice de positividad del 39 %, informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Entre el conjunto de pacientes estudiados se tienen los 978.531 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1.191.522 con un resultado negativo y 366.993 se mantienen todavía como casos sospechosos.

Las autoridades sanitarias clasifican a casos sospechosos en aquellos que no tienen una muestra (189.087), quienes no tienen posibilidad de tener un resultado (116.603) y los que esperan conocer el diagnóstico de su prueba (61.303).

Alomía destacó que 725.846 pacientes son clasificados como personas recuperadas.

"El descenso de casos en el país registra una baja del menos 14 % luego de tres semanas de que estuvo en ascenso", expuso Alomía.

Las proyecciones de las autoridades mexicanas indican que en el país existen al momento 1.135.266 casos estimados y señalaron que el 4 % de los casos estimados, que corresponden a 47.948, son los casos activos estimados que representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

El funcionario señaló que las autoridades sanitarias tienen actualmente 15.671 muertes sospechosas que se clasifican en las que no tienen muestra (10.795), las que no tendrán un diagnóstico (4.379) y las que sí lo pueden tener (497).

Se informó que 10 entidades del país acumulan el 62 % de las defunciones por coronavirus y la Ciudad de México, por sí sola, registra el 16 % de todas las muertes a nivel nacional.

En los ocho meses de la pandemia en México, la covid-19 se ha consolidado como la cuarta causa de muerte en México, detrás de las enfermedades del corazón, de la diabetes y de los tumores malignos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).