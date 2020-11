MDO apela a lugares con sentimiento en su video "Contigo en el cielo"

Fotograma cedido por el grupo MDO donde aparecen (i-d) Abel talamantez, Frankie J, Alexis Grullón, Ángel López y Didier Hernández en un momento del video del tema "Contigo en el cielo". EFE/MDO

San Juan, 10 nov (EFE).- El video del tema "Contigo en el cielo", versión de "Mil ángeles", del grupo MDO, la banda que deriva de los legendarios Menudo, se estrena este martes con escenas de lugares emblemáticos que sirven de homenaje a su compañero fallecido recientemente, Anthony Galindo, y a todos los que han muerto a causa de la covid-19.

Abel Talamantez, miembro original del grupo, dijo a Efe que el video fue muy cuidado, ya que se ha tratado en todo momento de servir de luz en estos momentos tan complicados para todos y por ello se eligieron lugares emblemáticos que sirvan a la gente para recordar a los que ya no están.

Talamantez destacó que algunas de las tomas utilizadas fueron el Ground Zero en Nueva York, los murales de Vanessa Guillén y George Floyd en Houston, y la discoteca Pulse en Orlando, donde casi medio centenar de personas murieron y 53 resultaron heridas por un ataque de odio.

ENVIAR UN MENSAJE DE LUZ AL MUNDO

"El objetivo era enviar un mensaje de luz al mundo", subrayó Talamantez, tras resaltar el esfuerzo que ha supuesto unir a tantos artistas en momentos tan difíciles.

El video que hoy se comienza a divulgar acompaña a la nueva versión del tema "Mil ángeles", ahora titulada "Contigo en el cielo", canción cuya versión original fue inspirada en el fallecimiento de una de las seguidoras de la banda Menudo, el antiguo MDO.

"Es una forma de decirle adiós a nuestro compañero en MDO Anthony Galindo y también a la gente que ha caído por la covid-19", destacó.

Didier Hernández, quien también fue miembro original, señaló a Efe que los emplazamientos de la grabación fueron un homenaje, sin duda, a su compañero Anthony Galindo.

"Nadie se imaginaba lo que le estaba pasando -a Galindo-, nos sorprendió", destacó Hernández, para quien este tipo de situaciones de depresión son, a veces, más usuales de lo se piensa y muchas veces no se saben atender como se merecen.

Hernández destacó que el próximo día 27, desde Miami, se realizará un concierto virtual que podrá seguirse en todo el mundo y que servirá como recuerdo de su compañero y como entretenimiento y rayo de esperanza para las personas que lo están pasando mal por la covid-19.

"CONTIGO EN EL CIELO": UNA CANCIÓN MUY SIGNIFICADA

Por su parte, Alexis Grullón dijo a efe que "Contigo en el cielo" es una canción muy significada que se espera que ayude a la gente por la alegría que transmite.

"En el video quisimos grabar en la discoteca Pulse de Orlando como recuerdo a todo lo que pasó allí", resaltó Grullón.

"Creo que será muy emotivo y conmovedor para los supervivientes ver esas imágenes", destacó el artista.

Grullón sostuvo que el tema y video de "Contigo en el cielo" sirve de motivación para las personas y para lanzar nueva música al mercado.

Talamantez, quien tomó la iniciativa de la grabación, destacó que el lanzamiento del tema y el video son un primer paso hacia el futuro, que espera que pronto sea encima de un escenario.

En el video aparecen supervivientes de la matanza en Pulse como Orlando Torres, Jennifer Ramírez, Jeff Xcentric y David Meléndez, quienes se sintieron fuertemente emocionados.

El director creativo de la productora y vicepresidente del sello discográfico SoTex Records, Abel Talamantez, encabeza la producción musical y hace su debut como director del video.

La canción original fue escrita por Edgardo Díaz y Rawy Torres en honor a la familia y amigos de Cecilia Huamán López, una fan que perdió la vida durante el caos que sobrevino al abrir las puertas de un concierto el 17 de julio de 1993 en Lima, Perú.