Los Jets desmienten que les causen problema las cámaras en los vestuarios

EFE/EPA/CJ GUNTHER

Nueva York (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El defensivo de los Jets de Nueva York, Greg Van Roten, declaró que para él y sus compañeros de equipo no existe ningún problema con la existencia de cámaras en los vestuarios del equipo.

Lo anterior contrasta con un informe que se dio a conocer el fin de semana, en el que se decía que había vigilancia secreta a los jugadores de los Jets en su propio vestuario.

El reporte del New York Daily News, incluía citas de jugadores actuales y anteriores no identificados que se mostraron muy enfadados al darse cuenta de que había cámaras ocultas.

Pero Van Roten, representante de la Asociación de Jugadores de la NFL del equipo, ha dejado constancia de que él y los jugadores no tienen ningún problema con la presencia de las cámaras instaladas.

"Hablé con los muchachos del equipo, pero a nadie le importa que haya cámaras", dijo Van Roten a los periodistas.

Agregó que "Sabemos por qué están allí. Y sabemos que están ahí para protegernos si pasa algo, si algo se pierde. No es que nos estén espiando".

"Todos sabemos que hay cámaras", dijo Van Roten. "No es ningún secreto. El equipo está al frente sobre eso. Hay una conversación entre la NFLPA y el Consejo de Administración de la NFL al respecto. Creo que hay diferentes perspectivas sobre si está bien o no. El problema de los jugadores no está relacionado con la privacidad", indicó.

La preocupación, como explicó Van Roten, proviene de la posibilidad de que el equipo o la liga usen imágenes de seguridad para castigar a los jugadores por los protocolos del coronavirus.

La respuesta fácil es que si se cumple con los protocolos, como deberían hacerlo en el vestuario y en cualquier otro lugar, no debería haber ningún problema.