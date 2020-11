Los diezmados y los optimistas

En la imagen, el jugador de Argentina Lionel Messi. EFE/Marcelo Endelli/Archivo

Buenos Aires, 11 nov (EFE).- Una selección argentina diezmada por lesiones y problemas físicos recibirá este jueves en la Bombonera a su par de Paraguay, que llega optimista y motivada, en la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el mundial de Catar 2022.

En Argentina, de la lista original de citados fueron dados de baja por lesión antes de que comenzaran las prácticas Marcos Acuña, del Sevilla, y Paulo Dybala, del Juventus.

Además, el volante ofensivo de Boca Juniors Eduardo Salvio, que tenía muchas posibilidades de ser convocado, también se lesionó.

El seleccionador Lionel Scaloni llamó para suplir las bajas de Acuña y Dybala a Lisandro Martínez, del Ajax.

Este martes, Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y Roberto Pereyra no pudieron entrenarse junto a sus compañeros e hicieron "labores regenerativas de baja intensidad" porque arrastran "diversas sobrecargas".

Además, el defensa Lucas Martínez Quarta tuvo problemas para salir de Italia a tiempo por cuestiones sanitarias de la pandemia y se sumará al equipo este miércoles.

El exdefensa central de River Plate fue titular en los triunfos ante Ecuador por 1-0 y Bolivia por 1-2.

Lo más probable es que Scaloni intente poner el mismo once inicial que venció a Bolivia por 1-2 en La Paz en la jornada pasada.

Ángel Di María, ausente en las primeras dos fechas por decisión del entrenador, esperará su oportunidad en el banquillo.

El seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, el portero Antony Silva y el delantero Ángel Romero se mostraron optimistas en la antesala del encuentro ante la Albiceleste, a pesar de que también tienen algunas bajas.

"No desconocemos la calidad de nuestro adversario, pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, de una gran ida y vuelta. Hay que imprimir al partido la velocidad a la que nos gusta jugar, hacer posesiones largas y profundas", dijo Berizzo en rueda de prensa.

Silva sostuvo que Paraguay tiene "las condiciones para hacer un gran partido".

"Tenemos la capacidad de enfrentarnos ante cualquier rival. Así que confiamos que podemos hacer un buen juego", afirmó.

Romero, por su parte, auguró un partido "complicado" pero dijo que la Albirroja tiene "un gran plantel que puede pelear y llevarse los tres puntos ante Argentina".

Sin embargo, Paraguay también tuvo bajas por lesión, como las del portero Roberto Fernández, el centrocampista argentino y nacionalizado Andrés Cubas y el lateral izquierdo Blas Riveros, titular en los primeros dos partidos.

Paraguay, que no se clasifica a un Mundial desde la edición de Sudáfrica 2010, empató en la primera jornada con Perú por 2-2 con doblete de Ángel Romero y después venció a Venezuela por 0-1 con gol de Gastón Giménez.

La Albiceleste debutó con un triunfo ante Ecuador por 1-0 con un gol de penalti de Lionel Messi y luego superó a Bolivia en La Paz por 1-2 con tantos de Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

En la cuarta jornada, que se jugará el 17 de noviembre, Argentina visitará a Perú, mientras que Paraguay recibirá a Bolivia.

- Alineaciones probables:

Argentina: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Paraguay: Antony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Richard Sánchez, Mathias Villasanti, Gastón Giménez, Ángel Romero, Miguel Almirón y Darío Lezcano.

Seleccionador: Eduardo Berizzo.

Árbitro: el brasileño Raphael Claus, asistido por sus compatriotas Bruno Pires y Danilo Manis.

Estadio: 'La Bombonera' Alberto J. Armando, ubicada en Buenos Aires, con capacidad para 52.000 espectadores.

Hora: 21.00 local (0.00 GMT del viernes).