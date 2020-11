Leonardo Dicaprio, el soltero de oro de Hollywood, cumple 46 años sin planes de sentar la cabeza

MADRID, 11 (CHANCE)



Uno de los actores más populares, atractivos y polémicos de la meca del cine está de celebración. Y es que hoy, 11 de noviembre, Leonardo Dicaprio cumple la friolera de 46 años, aunque, como se dice comunmente, es de los raros ejemplares humanos que, como el buen vino, mejora con los años.



El actor, que tenía alcanzó la fama a los 19 años por su papel de discapacitado mental en "¿A quién ama Gilbert Grape?", al lado de Johnny Deep no ha dejado en ningún momento de trabajar y cuenta con una de las trayectorias más sólidas y exitosas de Hollywood, convirtiendo en éxito todo lo que toca.



Dicaprio, que a lo largo de su carrera ha interpretado a personajes variopintos y ha protagonizado taquillazos como "Romeo y Julieta" "Titanic", "El lobo de Wall Street", "El aviador", "Infiltrados" o "Red de mentiras", entre otras, ha sido nominado al Premio Oscar como mejor actor en seis ocasiones, se alzó con la preciada estatuilla en el año 2015, gracias a su papel dramático en "El renacido".



Muy comprometido políticamente y con la defensa del medio ambiente, el atractivo intérprete es, además, el soltero por excelencia de Hollywood, puesto que, alérgico al compromiso, nunca ha pasado por el altar, aunque ha protagonizado innumerables y apasionados romances con chicas que, por regla general, son impresionantes modelos con las que nunca dura demasiado. Giselle Bunchen fue su novia más seria - hasta la fecha - y vivieron una mediática relación que duró cinco años y que se terminó, según las malas lenguas, por la negativa del actor a casarse. Posteriormente Leonardo se enamoró de otra top model, Bar Refaeli, con quien el amor se terminó por la alergia del intérprete a pasar por el altar. Erin Heatherton, Toni Garn, Nina Agdal y un largo etcétera de impresiontes chicas han vivido tórridos romances con Dicaprio, que sigue paseando su soltería orgulloso por Hollywood.



Sin hijos y centrado completamente en su exitosa carrera, el actor, que sigue conservando el rostro aniñado que nos enamoró en "Romeo y Julieta", sale actualmente con otra modelo, Camila Morrone, con la que vive un amor sin demasiado compromiso en su adorado Nueva York, por donde es de lo más habitual verlo dando un tranquilo paseo intentando pasar desapercibido con su inseparable gorra.



Hoy, Leonardo - que se encuentra inmerso en el rodaje de su nuevo film, "Don't look up", al lado de Meryl Streep y Cate Blanchett - celebra su 46 cumpleaños manteniendo el atractivo que le convirtió, hace ya veinte años, en uno de los nuevos galanes modernos del Hollywood del siglo XXI.









