Las empresas de congelación son la nueva inversión de moda

En Corea del Sur, el fabricante de refrigeradores y sistemas de circulación de frío Daihan Scientific Co. y así el proveedor de congeladores IlShinbiobase Co. avanzaban aún más en bolsa después de subir hasta un 30% el martes. En Japón, el fabricante de refrigeradores de cocina Hoshizaki Corp. ha ganado casi 10% en las últimas dos sesiones, mientras que el competidor Fukushima Galilei Co. registró la mayor subida intradía en más de dos años el miércoles. En la India, Snowman Logistics Ltd. volvía a subir después de saltar hasta un 15% el martes.

A diferencia de las vacunas regulares, la inyección a base de ARN mensajero de Pfizer debe almacenarse a una temperatura ultrafría de aproximadamente -70 grados centígrados para evitar que se estropee. Si bien las empresas de logística en todo el mundo operan cadenas de frío, no cubren esas temperaturas tan bajas.

En muchas regiones, nadie sabe con seguridad qué compañías tienen la capacidad necesaria, por la que se beneficiarían de la gestión del producto que casi todo el mundo querría tener en sus manos. Eso parece haber puesto el foco en las empresas que ofrecen soluciones de refrigeración industrial.

“Los inversores están comprando especulativamente estos nombres por las dificultades logísticas de suministrar las vacunas”, dijo Masayuki Otani, estratega jefe de mercado de Securities Japan Inc.

Dadas las apuestas que el mercado ya ha visto en diferentes fases de la pandemia, desde fabricantes de ventiladores hasta proveedores de guantes médicos, no sorprende que esta nueva fase esté suscitando atención. Pero no está claro si el sector privado está equipado para satisfacer tal demanda y si tiene sentido a largo plazo.

Soluciones existentes

Las empresas privadas “probablemente tendrían que invertir, ya que ninguna de ellas estaría preparada para el volumen”, dijo Sebastien Galy, estratega sénior de Nordea Investment Funds SA en Luxemburgo. “Para las empresas privadas, como coste único, podría ser demasiado grande”.

Las soluciones existentes podrían ser las óptimas, especialmente cuando se trata de llevar la vacuna a los países en desarrollo. El fabricante japonés de electrónica de consumo Twinbird Corp. se ha disparado más del 50% en las dos sesiones desde que se conoció la noticia de Pfizer. Fabrica cajas congeladoras utilizando una tecnología basada en helio en colaboración con Global Cooling Inc. Cajas similares podrían ser una solución, escribieron analistas de UBS en una nota esta semana.

“Están disponibles fácilmente”, escribieron los analistas, “y podrían a llegar temperaturas lo suficientemente bajas como para transportar una vacuna con la ayuda de hielo seco”.

Trane Technologies Inc. y Carrier Global Corp. se encuentran entre las firmas estadounidenses que ofrecen tales cajas, según UBS. Los fabricantes de nitrógeno líquido también podrían ser interesantes, según Otani, de Securities Japan.

