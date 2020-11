La Habana reabre su aeropuerto pero Nueva York impone nuevas restricciones

Mujeres con tapabocas participan en el homenaje del Día de los Veteranos en Nueva York (EE.UU.), hoy 11 de noviembre de 2020. EFE/Justin Lane

Redacción Internacional, 11 nov (EFE).- América sigue lidiando con el coronavirus tras ocho meses de haberse detectado el primer caso de contagio, pero con realidades dispares: mientras en Cuba se reabre su principal aeropuerto, el de La Habana, el estado de Nueva York se ha visto obligado a imponer nuevas restricciones y en Brasil se teme que haya "problemas" en la frontera con Venezuela cuando por fin cuenten con la vacuna contra la covid-19.

El continente americano sumó 21,8 millones de casos este miércoles cuando los positivos globales llegaron a 50,8 millones, después de que se reportaran más de 428.000 nuevas infecciones en la última jornada, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, Estados Unidos continúa siendo el país con más casos, 9,8 millones, seguido de la India (8,6 millones) y Brasil (5,6 millones).

NUEVA YORK VUELVE A LAS RESTRICCIONES

En Estados Unidos, el país con más casos en el mundo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reimpuso restricciones a la actividad económica y a las reuniones tras un aumento de los casos positivos de covid-19 y de personas hospitalizadas por la enfermedad.

Cuomo ordenó que a partir de este viernes los bares y restaurantes con licencia para vender alcohol y los gimnasios cierren a las 22.00 hora local, y que las reuniones en residencias privadas se reduzcan como máximo a 10 personas al considerarlas una "gran fuente de contagio" de cara a la temporada navideña.

"Estamos viendo lo que se ha predicho durante meses: un aumento nacional y global, y Nueva York es solo un barco en la marea de la covid-19", dijo el gobernador, quien señaló que estas medidas buscan "simetría" con las adoptadas por las autoridades de Nueva Jersey y Connecticut, estados limítrofes, para evitar que la gente intente evadirlas.

Por otro lado, en el estado de Florida la Línea de Cruceros Norwegian (NCL) anunció el lanzamiento el próximo 19 de noviembre de una serie documental y musical que mostrará los preparativos de la naviera para reanudar operaciones, tras la parálisis desde marzo pasado debido a la covid-19.

La serie, titulada "Embark-The NCL Experience", comenzará con una producción de entretenimiento con la participación del elenco de la obra "The Choir of Man", que se transmitirá por primera vez "en vivo".

EL "JOSÉ MARTÍ" REABRE A LOS VUELOS COMERCIALES

El aeropuerto internacional José Martí de La Habana volverá a recibir vuelos comerciales regulares y chárter el próximo 15 de noviembre tras cerrar sus puertas a finales de marzo, excepto para operaciones humanitarias y de carga.

El aeródromo habanero, la principal puerta de entrada a la isla, era el único que permanecía cerrado en el país y aplicará los mismos protocolos vigentes en el resto de los aeropuertos cubanos, que incluyen la realización de una prueba PCR a todos los viajeros que llegan al país.

La isla acumula hasta la fecha 7.429 contagios y 130 fallecidos con la enfermedad.

EN BRASIL PREOCUPA LA LLEGADA MASIVA DE VENEZOLANOS

En Brasil, el vicepresidente Hamilton Mourao expresó su temor a que haya "problemas" en la frontera con Venezuela, y específicamente en el estado limítrofe de Roraima, cuando su país tenga una vacuna contra la covid-19.

"Roraima es una puerta de entrada a Brasil" por la que ya han llegado al país decenas de miles de venezolanos que escapan de la crisis económica, social y política que vive la nación caribeña, dijo el vicepresidente.

Y es que en Brasil las autoridades sanitarias autorizaron retomar retomada los experimentos que se realizan con una vacuna china contra la covid-19, que habían sido suspendidos este lunes tras la muerte de un voluntario.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó la reanudación de las pruebas e indicó que la suspensión temporal, que causó un enorme revuelo político en el país, fue levantada tras analizar nuevos datos "técnicos" remitidos por el Instituto Butantan, responsable en Brasil por los experimentos.

EN TANTO, VENEZUELA SIGUE CERRADO

Mientras tanto, Venezuela extendió hasta el 11 de febrero de 2021 el cierre de sus aeropuertos internacionales para vuelos comerciales, que comenzó en marzo, con las excepciones de los desembarcos procedentes de Turquía, México, República Dominicana, Irán y Panamá.

La decisión, la primera que extiende el cierre por 90 días y no por 30 como venía ocurriendo desde que se decretó, agrega que quedarán exceptuados los vuelos provenientes de los cuatro países de una lista que ya se conocía, a la que se sumó Panamá.

Al abrir las fronteras para solo 5 países, el turismo internacional queda prácticamente anulado, dejando abierto el exclusivo archipiélago para los nacionales que se lo puedan permitir y cuya cifra es cada vez más escasa, dada la difícil situación económica de Venezuela, de la que apenas se escapan unos pocos.

LAS UNIVERSIDADES EN EL MUNDO TAMBIÉN "PREOCUPADAS"

La Asociación internacional de Presidentes Universitarios (IAUP, en inglés) y Santander Universidades publicaron un estudio en el que se pone de manifiesto el impacto económico en todo el mundo que está sufriendo el sistema universitario en todo el planeta.

La encuesta, en la que participaron más de 700 rectores en cerca de 90 países, arrojó que la pandemia golpeará la economía de estas instituciones y a la matriculación, además de impulsar nuevas necesidades en sus infraestructuras.

Las principales preocupaciones detectadas en las respuestas incluyeron el éxito académico de los estudiantes (68 %), la sostenibilidad financiera de las instituciones (57 %), la metodología para mantener a los alumnos involucrados (51 %), la inclusión (49 %) y la caída en la matrícula (44 %).

El 70 % de los rectores consideraron que a partir de ahora sus programas educativos serán híbridos, combinando la educación presencial con la virtual.