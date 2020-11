La Cruz Roja sigue en etapa de rescate en Guatemala ante la inundación de poblados

Vista aérea, del 7 de noviembre de 2020, del desastre en la aldea Quejá por una alúd provocado por el paso de la tormenta Eta, en San Cristóbal Verapaz (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 11 nov (EFE).- La Cruz Roja de Guatemala aseguró este miércoles que continúa en la etapa de rescate de personas en riesgo por la depresión tropical Eta, ya que varios poblados del norte del territorio siguen totalmente inundados por el exceso de lluvias.

"En Guatemala no ha bajado todavía el agua en algunas comunidades que han sido totalmente inundadas, en las que no ha quedado ni una casa en buenas condiciones", indicó la presidenta de la Cruz Roja guatemalteca, Anabella Folgar.

Hasta la última actualización este miércoles, las autoridades de protección civil de Guatemala contabilizaban 46 personas fallecidas y 96 desaparecidas por las lluvias de la depresión tropical Eta durante la primera semana de noviembre.

La fuerza del fenómeno meteorológico obligó además la evacuación de 97.082 personas y provocó daños severos o moderados en 22.300 viviendas, la mayoría en el norte del país.

Las declaraciones de Folgar se registraron durante una rueda de prensa a nivel regional de la Cruz Roja en la que la entidad humanitaria detalló además que los departamentos más afectados en Guatemala son Alta Verapaz, Izabal, Petén, Quiché y Huehuetenango, todos en el norte del territorio.

"Pero no son los únicos", añadió Teresa Marroquín, directora de gestión de riesgo de la Cruz Roja en Guatemala, quien especificó que Eta "ha generado grandes necesidades a la población".

TAREAS DE RESCATE COMPLICADAS

De acuerdo a Marroquín, actualmente se llevan a cabo en todo el territorio acciones de evacuación, rescate de personas, atención médica y restablecimiento de contacto entre familiares extraviados.

Sin embargo, las tareas son complicadas ya que "las condiciones en este momento son bastante difíciles" para poder ingresar a ciertas comunidades que han quedado aisladas debido a derrumbes y aludes.

La directora de gestión de riesgo de la Cruz Roja subrayó además que se están "recopilando los datos sobre el estimado de pérdidas" totales que ha dejado la depresión tropical.

El martes, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) anunció la suspensión de búsqueda y rescate de cuerpos y sobrevivientes en la aldea Quejá, ubicada en Alta Verapaz, 200 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

La suspensión definitiva de las tareas obedece a que las condiciones del sector son "muy inestables" y existe "alta saturación de los suelos", en palabras del portavoz de la Conred, David de León.

En el lugar fueron rescatados ocho cuerpos y cuatro personas heridas y las autoridades calculan de manera oficial que hay 88 personas desaparecidas bajo los escombros del alud, que soterró aproximadamente 150 casas.

Otra aldea en riesgo es Sacsi Chitaña, también en Alta Verapaz, donde el Gobierno guatemalteco indicó el martes que se realizaron tres vuelos humanitarios para la entrega de alimentos, debido a que se encuentra totalmente inundada y aislada por la vía terrestre.

Eta tocó tierra el martes 3 de noviembre en Nicaragua como un poderoso huracán y tras arribar a Honduras como depresión tropical finalmente el viernes 6 salió de Centroamérica. Sin embargo, su paso destructor suma algo más de 140 muertos o desaparecidos en Guatemala.