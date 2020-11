Kiko Rivera estará este viernes en el especial: 'Cantora: La herencia envenenada'

MADRID, 11 (CHANCE)



Hace dos semanas conocíamos la profunda tristeza de Kiko Rivera por no saber si se había cumplido la última voluntad de su padre, Paquirri. Una polémica que ha desatado que se vuelva a hablar durante estos días de la herencia del torero y que ha creado una brecha entre el dj e Isabel Pantoja que, según muchos aseguran, es irreparable.



Varios días anunciando que se haría un especial sobre la herencia de Paquirri, pero hasta hoy no hemos sabido por boca de David Valldeperas que este especial se va a emitir el viernes en Telecinco por la noche y ¡atención! porque tal y como ha contado el director de Sálvame, Kiko Rivera estará en plató el viernes y se irá enterando de todo el análisis que ha hecho el programa sobre la herencia del torero.



Sin duda, se trata de un hecho histórico, ya que Kiko Rivera va a irse enterando, punto por punto del testamento de Paquirri y sabrá, en directo, si se ha cumplido la última voluntad de su padre. De esta manera, el dj se encontrará con su primo Canales Rivera por primera vez en plató y veremos sus reacciones al instante.



Además, David Valldeperas nos ha confesado que han podido hablar con el hijo de un albacea que estuvo en la repartición del testamento y este les ha asegurado que Paquirri quiso cambiar su testamento días antes de fallecer porque se enteró de algo que hizo Isabel Pantoja y no le gustó nada. "Kiko tiene hilos de donde tirar, su madre podría estar metida en un lío. Incluso Fran y Cayetano podrían reclamar" ha concluido el director de Sálvame. Con estas premisas, tendremos que esperar que llegue el viernes para ver este especial que tanto promete.





