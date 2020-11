Kiabi transforma el Black Friday y lanza una iniciativa solidaria con 'Down España'

14/10/2020 Kiabi EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD PÁGINA OFICIAL DE KIABI



El periodo de BLACK FRIDAY se ha convertido en uno de los mayores hitos comerciales para cualquier marca de consumo. Pero ¿y si elimináramos esta fecha del calendario para lanzar una iniciativa solidaria? Esto es lo que ha hecho la Compañía francesa Kiabi que, con la finalidad de llenar de color y esperanza el clásico Black Friday, ha lanzado la iniciativa GOOD FRIDAY.



Para ello, la marca destinará 1€ de cada venta a distintas asociaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo. Aquí en España, Kiabi entregará todo lo recaudado en tienda o e-commerce a DOWN España para la compra de herramientas digitales a las familias con niños con síndrome de Down que no puedan tener acceso una educación presencial durante la pandemia.



En un año tan particular y difícil como está siendo el 2020, Kiabi, marca la diferencia con esta fabulosa inciativa con la que demuestra su compromiso con el bienestar de sus clientes y sectores más desfavorecidos. Desde el 26 de noviembre y hasta el 30, los productos de todas sus líneas -hombre, mujer, kids, bebé y talla especial- saldrán a la venta sin ningún descuento pero mucho más solidarios, tanto en sus tiendas como en su e-commerce Kiabi.es.



Esta novedosa e ilusionante iniciativa es promovida por su programa de Responsabilidad Social Corporativa KIABI HUMAN que fomenta una visión más responsable y sostenible con la sociedad y con el planeta. Gracias a la iniciativa GOOD FRIDAY los clientes de la marca, con sus compras, podrán hacer del mundo un lugar un poco mejor y más igualitario.