11/11/2020 JJ.OO.- Miguel Carballeda, reelegido presidente del Comité Paralímpico Español hasta 2024. El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, ha sido reelegido para continuar en el cargo durante cuatro años más, hasta 2024, en la Asamblea General celebrada este miércoles de manera telemática. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES CPE



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, ha sido reelegido para continuar en el cargo durante cuatro años más, hasta 2024, en la Asamblea General celebrada este miércoles de manera telemática.



La única candidatura a presidente ha contado con el respaldo del total de los 29 votos emitidos por los asamblearios presentes, en una reunión en la que Carballeda ha recibido el apoyo y la felicitación de la presidenta de honor del CPE, la infanta Doña Elena; la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.



Tras reelegir al presidente, la Asamblea General procedió a ratificar las propuestas de Carballeda para conformar su equipo de gobierno para los próximos cuatro años. Así, se nombró vicepresidente primero a Alberto Durán, actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE; renovó su cargo como vicepresidente segundo José Alberto Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, y la recién creada Vicepresidencia tercera recae en Javier Gutiérrez, presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.



Miguel Sagarra continúa como secretario general una legislatura más, mientras que Julián Rebollo, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, se incorpora al cargo de tesorero.



Todos ellos forman parte del nuevo Comité Ejecutivo del CPE, junto a Ángel Luis Gómez, vocal nato como presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos; Miguel Ángel Machado, presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, en representación de las federaciones unideportivas; Antonio Jesús de la Rosa, presidente de la Federación Española de Deportes para Sordos, en representación de las federaciones no paralímpicas, y las dos vocalías de libre designación: Fátima Cao, responsable de Hípica Paralímpica en la Real Federación Hípica Española, y Fernando Riaño, director de RSC/Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE.



Por último, la Asamblea General ratificó también la propuesta de composición de la Comisión de Garantías, con el abogado Germán Alonso-Alegre como presidente; Mariano Ruiz como secretario y Miguel Ángel García como vocal. Asimismo, renovó en el cargo a Alberto Jofre como director gerente del CPE.



VEINTE AÑOS DE GESTIÓN



Miguel Carballeda (Pontevedra, 1959) es presidente del Comité Paralímpico Español desde 2004, con lo que llegará a alcanzar 20 años de gestión al término del actual mandato. También es presidente del Grupo Social ONCE y vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).



En su intervención ante la Asamblea General electoral, Carballeda manifestó que afronta su nuevo mandato manteniendo el objetivo de que "los recursos disponibles vayan al deporte", pidió la colaboración de las federaciones con deportes paralímpicos para "siga mejorando y aumentando" el número de personas con discapacidad que practican deporte y expresó su deseo de que, como gran reto de futuro, los Juegos Paralímpicos se puedan celebrar el año que viene y que el Equipo Español pueda desempeñar un brillante papel. "Somos los paralímpicos españoles y en tiempos difíciles daremos un ejemplo de superación", afirmó.



La presidenta de Honor del CPE, la infanta Doña Elena, felicitó al presidente reelegido y reafirmó su disposición para que la entidad cuente con ella "para lo que sea" y que todos juntos puedan "sobrepasar los retos del futuro".



Por su parte, Irene Lozano dio las gracias por la "increíble labor" del CPE y la "aportación de incalculable valor" que realiza. Pidió que los deportistas paralímpicos "sigan siendo el faro para cientos de miles de personas con y sin discapacidad" y ofreció el apoyo del CSD y del Gobierno para retos futuros.



Por último Alejandro Blanco destacó el "gran honor" que para él supone compartir la presidencia de los movimientos olímpico y paralímpico españoles con Miguel Carballeda. "En estos momentos inciertos, si somos capaces de estar juntos y trabajar juntos, salvaremos esta situación y daremos un gran futuro al deporte español", indicó.