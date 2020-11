Guinea Ec.- El partido opositor CPDS denuncia que su militante Rafael Saiz Matomba ha sido "asesinado brutalmente"

21/03/2014 El secretario general del partido opositor ecuatoguineano Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Andrés Esono Ondo, en una entrevista con Europa Press en Madrid POLITICA AFRICA GUINEA ECUATORIAL INTERNACIONAL



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Convergencia para la Democracia Social (CPDS), el principal partido opositor de Guinea Ecuatorial, ha denunciado que su militante Rafael Saiz Matomba, también conocido como 'Poke', ha sido "asesinado brutalmente" en la ciudad de Niefang.



"Ha sido asesinado Rafael Saiz Matomba, popularmente conocido como 'Poke', quien salió la mañana del domingo pasado para ir a pescar al río Wele, en la ciudad de Niefang. No volvió a su casa y sus vecinos, preocupados por su ausencia, dieron la voz de alarma. Tras buscarlo todo el día del lunes, su cuerpo ha sido encontrado cerca de su cayuco en la mañana de este martes, 10 de noviembre, a orillas del río Wele", ha explicado CPDS, en un comunicado.



El partido opositor ecuatoguineano ha señalado que los "asesinos" "asestaron varios machetazos en los brazos, piernas y la cara" a Saiz Matomba, "con un ensañamiento difícil de describir" y ha apuntado que los medios ecuatoguineanos no han informado sobre lo sucedido.



"Poke era un histórico militante de CPDS, miembro de la Ejecutiva distrital de Niefang y encargado de la oficina del partido en dicha ciudad. Había sido varias veces detenido y amenazado por dirigentes locales del gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), al no conseguir que abandonase CPDS para unirse al partido en poder", ha indicado.



CPDS ha señalado que 'Poke' tenía que trasladarse este viernes a Malabo para visitar a su familia y hacerse un chequeo médico, una información que la formación opositora cree que "probablemente" manejaban "los criminales que han acabado con su vida".



"La brutalidad con que lo han matado, reflejada en las fotografías que han llegado desde Niefang, es una muestra del odio que le tenían sus asesinos. Por respeto a su familia y para no herir la sensibilidad de los lectores, no se han publicado dichas fotografías", ha explicado.



El principal partido opositor de Guinea Ecuatorial ha manifestado que "condena enérgicamente" el asesinato de su militante y ha exigido al Gobierno de Guinea Ecuatorial que abra "una investigación para encontrar a los culpables de este macabro hecho". "Descansa en paz, Rafael Saiz Matomba", ha concluido.