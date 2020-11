Guinea.-Diallo acusa a Condé de "decapitar" su partido con la detención de dirigentes y habla de "declaración de guerra"

19/10/2020 El líder opositor guineano Cellou Dalein Diallo POLITICA AFRICA GUINEA INTERNACIONAL SADAK SOUICI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El principal candidato opositor a la Presidencia de Guinea, Cellou Dalein Diallo, ha acusado este miércoles al mandatario, Alpha Condé, de "decapitar" a su partido político, después de que se hayan emitido órdenes de arresto contra altos cargos de la formación a raíz del rechazo opositor a los resultados de los comicios y ha recalcado que se trata de una "declaración de guerra".



"Tras haber hecho que maten a tiros a 48 personas, el tirano ha decidido decapitar mi partido --la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD)-- al arrestar a sus dirigentes", ha señalado Diallo en una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.



El líder de la UFGD ha denunciado que "Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah, así como Etienne Soropogui y Sékou Koundouno, están en el punto de mira de Condé, que ha puesto en marcha su justicia". "Han sido acusados por la Fiscalía de amenazas contra la seguridad y el orden público", ha detallado.



Así, ha recalcado que "la violencia desencadenada por Alpha Condé para hacer pasar su golpe de Estado electoral siguen causando víctimas, especialmente entre las filas de la UFGD" y ha incidido en que estos muertos en la violencia postelectoral y "los 99 muertos del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) no han provocado reacción alguna del fiscal general".



"¡Qué vergüenza!", ha señalado Diallo, quien ha confirmado además que Chérif Bah, vicepresidente de la UFGD, ha sido "secuestrado y llevado a un lugar desconocido". "La UFGD considera el arresto arbitrario de sus dirigentes como una declaración de guerra y se reserva el derecho de reaccionar con acciones a la altura de esta afrenta", ha zanjado.



La Fiscalía anunció el martes que "buscaba activamente" a los citados opositores por su supuesta relación con los episodios de violencia que han sacudido el país tras las elecciones del 18 de octubre, en los que Condé ha obtenido un controvertido tercer mandato, en medio de las denuncias de fraude por parte del resto de candidatos.



El fiscal general guineano, Sidy Souleymane Ndiaye, resaltó que los opositores son sospechosos de "amenazas para poner en peligro la seguridad y el orden público" y detalló que se habían puesto en marcha operaciones para proceder a su detención, según ha informado el portal de noticias Vision Guinée.



Asimismo, desveló que cerca de 80 personas habían comparecido hasta entonces ante la justicia en relación con la violencia y aseguró que las autoridades se habían incautado "armas de guerra", machetes, tirachinas y otro tipo de armamento en el marco de sus operaciones.



"CAZA DE BRUJAS"



Durante la jornada de este mismo miércoles, Gaoual Diallo ha mostrado su disposición a entregarse a las autoridades y ha indicado que "responder ante la justicia es un acto ciudadano para un demócrata, incluso bajo una dictadura".



Gaoual Diallo, que ha denunciado a través de su cuenta en la red social Facebook una "caza de brujas" por parte de la Fiscalía contra la oposición, ha incidido en que mostrará "determinación" para "hacer frente a la justicia y responder a las preguntas" en torno a los incidentes.



"Esta prueba exige determinación y convicción. Es una gran prueba para nuestro compromiso a la hora de convertir Guinea en un país de paz, respetuoso con las libertades fundamentales y en el que se aprecie la diversidad", ha argumentado.



En esta línea, ha lamentado que "estos momentos difíciles suponen un recordatorio de que existe una democracia bananera, lo que no es sorprendente". "En diez años, se han esforzado por destruir los vínculos centenarios entre nuestras comunidades sin promover una ambición común de desarrollo y progreso", ha apostillado.



EL FNDC HABLA DE "CONSPIRACIÓN"



Por su parte, el FNDC ha denunciado una "conspiración" por parte de las autoridades que implicaría "la colocación de armas de guerra en los domicilios de ciertos opositores" para justificar su arresto y ha acusado al "régimen dictatorial" de Condé de "ordenar a su brazo judicial lanzar una caza de opositores a su ilegal e ilegítimo tercer mandato" como presidente.



"El FNDC hace testigo a la opinión pública de la declarada voluntad de Condé y su clan de eliminar a todas las voces disidentes", ha dicho, antes de recordar la muerte de dos responsables locales del FNDC en Conakry y Pita entre el 21 y el 22 de octubre.



Por ello, ha destacado que "ningún miembro del FNDC responderá a los llamamientos de una justicia parcial". "Ante una ley injusta, no hay obligación de obedecer", ha dicho, al tiempo que ha manifestado que "cualquier forma de intimidación y represión no pondrá fin a la lucha democrática del FNDC hasta la salida del poder del golpista Alpha Condé".



El Tribunal Constitucional de Guinea ratificó el sábado la victoria de Condé, quien obtuvo el 59,5 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, por el 33,5 por ciento recabado por Diallo, quien se autoproclamó vencedor el 19 de octubre asegurando que contaba con más del 50 por ciento de las papeletas.



De esta forma, un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.



CONDÉ DEFIENDE SU VICTORIA



Sin embargo, Condé --quien fue felicitado el martes por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)-- defendió el lunes que las elecciones "fueron una de las presidenciales mejor organizadas en África". "Pese a todas las amenazas, el pueblo de Guinea se movilizó masivamente. Las mujeres y los jóvenes votaron de forma masiva", señaló.



Condé anunció además el arresto de 22 "mercenarios" en el país y criticó a algunos países de la región por sus presuntas acciones contra Conakry. "Conocemos a todos los que quieren incendiar Guinea", dijo, sin apuntar directamente contra nadie.



El presidente guineano aseguró además que la gubernamental Asamblea del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel) "no tiene enemigos" y se ha mostrado a trabajar "con todos los que quieran que Guinea avance". "La impunidad ha terminado, el amiguismo ha terminado, el nepotismo ha terminado, la malversación de bienes ha terminado", zanjó.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo cifró el 5 de noviembre en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron los comicios.



Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda constitucional aprobada en referéndum en medio del boicot opositor.