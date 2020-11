Gobernador mexicano ofrece disculpa por represión a manifestación en Cancún

El gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ofreció este martes una disculpa pública a la ciudadanía por los actos de represión que protagonizó la policía municipal en Cancún al disolver a disparos una marcha contra la violencia de género, el lunes por la noche. EFE/Alex Cruz/Archivo

México, 10 nov (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ofreció este martes una disculpa pública a la ciudadanía por los actos de represión que protagonizó la policía municipal en Cancún al disolver a disparos una marcha contra la violencia de género, el lunes por la noche.

Además, dijo que aceptó la solicitud de separación del cargo del secretario de Seguridad Publica de la entidad, Alberto Capella, y recordó que la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, también separó de sus funciones como director de la policía del municipio, Eduardo Santamaria.

"Ofrezco una disculpa pública a los quintanarroenses por la incompetencia de los policías que no acataron mis instrucciones", dijo el mandatario estatal en una conferencia a distancia.

"Como lo anuncié ayer hubo consecuencias para los responsables de los hechos en Cancún", añadió.

Dijo que fue "evidente que no se cumplieron sus instrucciones para que no hubiera agresiones en contra de los manifestantes".

El mandatario estatal explicó que para atender las causas de fondo de la manifestación, y con el objetivo de frenar la violencia en contra de las mujeres, ha tomado algunas determinaciones y aseguró que no habrá impunidad en ningún hecho de violencia en contra de mujeres registrado en la entidad.

En el caso de la joven de 20 años llamada Alexis -de nombre oficial Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado- cuyo cuerpo fue hallado el domingo y sobre quien había una alerta de desaparición desde el 7 de noviembre, dijo que seguirán las investigaciones de la Fiscalía estatal para dar con los responsable de este y otros feminicidios.

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó la represión policial en una marcha feminista en Cancún, que se disolvió con disparos dejando varios heridos, algunos de ellos por arma de fuego, y pidió una investigación expedita para castigar a los responsables.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, los policías municipales reprimieron a las manifestantes que se encontraban afuera del Ayuntamiento disparando con "armas de fuego".

El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas y los cuerpos de las mujeres fueron hallados el sábado y el domingo por la noche.

Estos brutales homicidios detonaron la protesta de la tarde del lunes en Cancún, en la que varios grupos de mujeres realizaron pintadas y quemas en varias sedes como el edificio de la Fiscalía estatal o el Ayuntamiento del municipio.