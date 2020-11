Ganar para crecer

El entrenador de la selección española Luis de la Fuente, durante el entrenamiento de la selección Sub-21 de España, que continúa con su preparación con vistas al encuentro del jueves ante Islas Feroe, del próximo jueves 12 de noviembre.- EFE/RFEF

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- La selección española sub-21 ya logró la clasificación para el próximo Europeo de la categoría, en el que defenderá título, en el anterior parón de octubre, y ahora busca ensamblar un equipo sólido con la problemática de la falta de fechas de preparación para dicho torneo. Este jueves, disputa el penúltimo partido de la fase, contra Islas Feroe (19:00 horas CEST).

“Estos dos partidos no son transcendentes para la clasificación, pero queremos ganarlos porque es nuestra responsabilidad y queremos crecer sobre la victoria. Ese concepto de equipo, que es bastante complejo, queremos ir consolidándolo. Intentamos darle ese sentido de equipo y cerrar el círculo porque no tenemos muchas más oportunidades”, resaltó el seleccionador, Luis de la Fuente, en la rueda de prensa posterior al anuncio de la convocatoria, en la que solo introdujo cuatro cambios respecto a la anterior.

La selección española sub-21 ha pasado por muchas dificultades para poder consolidarse. Con buenas noticias, como los ‘ascensos’ a la absoluta de Ansu Fati, lesionado de gravedad en la rodilla el pasado domingo, pero que podría llegar a tiempo para el Europeo; Ferran Torres; Dani Olmo y Eric García. Todos ellos llamados a liderar una generación estimulante.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus lo paró todo y de la Fuente se vio obligado a apostar por otro bloque respecto al que inició el camino al Europeo en septiembre de 2019. Dieciocho cambios respecto a la lista anterior 10 meses atrás. Volver a empezar.

Por esto, España afronta el partido contra Islas Feroe como si hubiese en juego tres puntos clave para la clasificación. Con nombres propios que siguen creciendo en sus equipos al más alto nivel como el caso de Pedri, Hugo Guillamón, Brahim Díaz o Cucurella; y otro como Óscar Rodríguez, que tiene en la sub-21 su oportunidad de reivindicarse ante el poco protagonismo con el que goza en el Sevilla.

La concentración de nueve días en el complejo deportivo Marbella Football Center permitirá a Luis de la Fuente unir a un grupo que ya muestra síntomas de tener esa cohesión que es clave a la hora de conseguir éxitos.

Enfrente tendrán a un combinado de Islas Feroe que ya demostró en el partido de ida, en el que Brahim, con una gran actuación en la segunda parte, logró decantar el encuentro para España (0-2), que no tiene nada de cenicienta del grupo. Suman ya dos victorias en el grupo frente a selecciones a priori superiores como Israel (3-1) y Montenegro (1-0).

En sus filas sigue contando con Petur Knudsen como gran amenaza. El mediapunta del Runavik, que es uno de los más experimentados de su generación al haber nacido en 1998, llega en plena forma tras haber anotado tres goles en los últimos cuatro partidos que ha disputado con su club y suma 16 goles y 16 asistencias en este 2020.

El Europeo cambia de formato debido al apretado calendario del próximo verano tras los aplazamientos por el coronavirus.

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó que la fase final se dividirá en dos etapas. A los nueve ganadores de los grupos y los cinco mejores subcampeones se les unirán los anfitriones Hungría y Eslovenia para una fase de grupos de cuatro grupos de cuatro, del 24 al 31 de marzo de 2021. Ambas naciones anfitrionas organizarán los partidos.

Los cuatro ganadores de los grupos y los cuatro subcampeones se clasificarán entonces para la fase final que se disputará en un formato de final a ocho (cuartos de final y semifinales en Hungría y Eslovenia y la final en Ljubljana) del 31 de mayo al 6 de junio de 2021.

- Alineaciones probables:

España: Josep Martínez; Pedro Porro, Guillamón, Cuenca, Pedrosa; Zubimendi, Óscar Rodríguez, Pedri; Brahim Díaz, Dani Gómez y Cucurella.

Islas Feroe: Zachariasen; A.Olsen, Chukwudi, Niclasen, Johansen; Radosavljevic, Justinussen, Djurhuus; Knudsen, Petersen y Giessing.

Árbitro: Admir Sehovic (BIH).

Estadio: Estadio Municipal de Marbella (Málaga).

Hora: 19:00 horas CET (17:00 horas GMT).