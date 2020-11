Gales, favorito ante un EE.UU., cargado de juventud y novedades

El entrenador del equipo nacional de fútbol de EE. UU., Gregg Berhalter. EFE / ETIENNE LAURENT/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 11 nov (EFE).- La selección de fútbol de Estados Unidos, cargada de juventud y novedades, vuelve a la acción mañana, jueves, después de nueve meses de paréntesis debido a la pandemia del coronavirus para enfrentarse a la de Gales.

Gregg Berhalter, el seleccionador de las Barras y las Estrellas ante los problemas que genera la cuarentena y coincidir la fecha FIFA con el comienzo de los playoffs de la Liga Profesional de Fútbol (MLS), se vio obligado a realizar un campamento de entrenamiento en Inglaterra y contar solo con los jugadores que militan en las ligas europeas.

El estadounidense argentino Sebastián Lletget (Los Angeles Galaxy) y el mediocampista estadounidense brasileño Johnny Cardoso (Internacional) son las únicas excepciones.

El centrocampista del LA Galaxy reemplaza a Josh Sargent, quien no fue autorizado a jugar por el Werder Bremen, de la Bundesliga.

Lletget y Cardoso se unen a la lista de los 24 seleccionados por Berhalter y que encabeza el delantero del Chelsea, Christian Pulisic, quien jugó por última vez con la selección en una derrota por 2-0 en la Liga de las Naciones contra Canadá, el 16 de octubre de 2019, pero que es duda debido a una lesión muscular que sufre.

Junto a Pulisic se unen Weston McKennie (Juventus), Tyler Adams (RB Leipzig), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Sergino Dest (FC Barcelona) y Tim Weah (Lille) como las figuras más destacadas.

De la lista presentada por Berhalter, 14 tienen 20 años o menos, incluidos 10 jugadores que buscan disputar su primer partido con la selección mayor.

Entre ellos, los principales son Reyna, que pasó por la cantera del New York City FC, el centrocampista del Valencia Yunus Musah y Richie Ledezma.

Berhalter se muestra optimista de cara al rendimiento que pueden tener los jóvenes talentos con los que piensa formar el núcleo del equipo estadounidense de cara a los próximos compromisos de la Copa Oro 2021 y la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Pero el no haber jugado la selección desde el pasado 1 de febrero, cuando ganaron 1-0 a Costa Rica, en un amistoso, que se disputó, en el Dignity Health Sports Park, es toda una incógnita.

Tampoco les vale la referencia del triunfo que tuvieron por 2-0 ante Gales, en el Spartan Stadium, de San José (California), el 26 de mayo de 2003, con goles de Landon Donovan y Eddie Lewis, en el único duelo que han mantenido ambas selecciones en su historia.

Berhalter es consciente que su equipo estará ante uno de los partidos más definitorios de los últimos años y el comienzo de una nueva era con algunas de las estrellas de la próxima generación de futbolistas de su país.

Mientras que Gales, vigésima en la clasificación mundial, dos puestos por delante de Estados Unidos, con el delantero Gareth Bale, de referencia, buscará mantener la racha ganadora que tiene en los últimos 11 partidos, con siete triunfos, un empate y tres derrotas.

Gales ha perdido solo un partido en los cinco que ha disputado en lo que va del 2020, incluidos las victorias, si permitir goles, en los dos últimos.

Pero sobre todo prepararse para el partido clave de la UEFA Nations League contra Irlanda, el próximo domingo, de ahí que algunos de los fijos no estarán contra Estados Unidos, como será el caso de Bale, quien todavía no ha alcanzado su mejor forma en la vuelta al fútbol inglés con el Tottenham Hotspur, de José Mourinho.

Eso permitirá que Rabbi Matondo (FC Schalke) junto a Daniel James sean los que controlen el centro del campo, con Tyler Roberts de referencia en el ataque.

Mientras que la gran ausencia será el centrocampista Aaron Ramsey, de la Juventud, lesionado ligeramente, pero dejó la concentración del equipo galés, y su puesto podría ser ocupado por Jonathan Williams, acompañado por Matt Smith y Dylan Levitt en el centro del campo.

El lateral izquierdo Ben Davies es uno de los favoritos para comenzar, junto a Chris Gunter, con la esperanza de hacer su aparición número 100 con su país, en el lado opuesto, que ayudarán a los centrales Tom Lockyer y James Lawrence.

Las ausencias de Wayne Hennessey y Adam Davies permitirán que Danny Ward sea el portero titular que saque Robert Page, el entrenador asistente al seleccionador Ryan Giggs, quien no estará con el equipo tras verse involucrado en una detención por una presunta agresión a su novia Kate Greville.

Alineaciones probables:

- Gales (4-2-3-1): Ward; Gunter, Lockyer, Lawrence, Davies; Smith, Levitt; Matondo, Williams, James; Roberts.

Seleccionador: Robert Page

- Estados Unidos: (4-2-3-1): Steffen; Dest, Ream, Brooks, Robinson; Adams, McKennie; Musah, Reyna, la Fuente; Weah.

Seleccionador: Gregg Berhalter

Árbitro: Sin decidir

Lugar: Liberty Stadium, de Swansea (Gales)

Hora: 21:45 hora local y GMT (14:45 hora del Este).