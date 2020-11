Eta se degrada nuevamente a tormenta tropical cerca de la costa oeste de Florida

Eta había escalado a huracán categoría 1 durante las primeras horas de este miércoles, tras alejarse de la porción más occidental de Cuba y acercarse a la costa floridana que da al Golfo de México. EFE/Jaime Ávalos

Miami, 11 nov (EFE).- El huracán Eta se degradó nuevamente a tormenta tropical este miércoles mientras se acerca a la costa central del oeste de Florida (EE.UU.) y está previsto que se mantenga en ese rango, por debajo de los 118 kilómetros por hora, cuando toque tierra mañana en la península.

Eta había escalado a huracán categoría 1 durante las primeras horas de este miércoles, tras alejarse de la porción más occidental de Cuba y acercarse a la costa floridana que da al Golfo de México.

Informes de un avión "cazahuracanes" de la gubernamental Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) indican que Eta se ha vuelto a debilitar, aunque sus fuertes lluvias y ráfagas de vientos máximos de 110 km/h (70 m/h) castigan actualmente al oeste central de Florida.

A la 1.00 pm ET (18.00 GMT), el centro de Eta fue localizado a 115 millas (180 km) al suroeste de Tampa y a la misma distancia al sur-soroeste de la ciudad de Tarpon Spring.

El sistema se desplaza a 10 m/h (17 km/h) en dirección norte-noreste y, según el cono de trayectoria, en los próximos dos días atravesará la península de oeste a este hasta conseguir la costa atlántica.

Una vigilancia de huracán está activada desde Anna Maria Island hasta Yankeetown, indicó el observatorio.

El centro de Eta se moverá cerca pero mar afuera de la costa suroeste de Florida hoy, y se acercará a la costa oeste central de la península esta noche. El jueves se moverá tierra adentro sobre sectores del norte peninsular, indicó un boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Debido a este sistema, las ciudades de Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach (sureste de Florida) han superado ya los totales de lluvia acumulada en un año normal, cuando faltan todavía veinte días para que concluya oficialmente la temporada de huracanes del Atlántico y más de siete semanas para el final del año, informó el martes el Servicio Meteorológico Nacional de Miami.

El ciclón, que causó muertes y destrucción en Centroamérica, atravesó el pasado domingo el oeste de Cuba y el sur de Florida, donde entre el domingo y lunes dejó calles inundadas y motivó el cierre de comercios y escuelas.

La noche del domingo, Eta tocó tierra en el cayo floridano Lower Matecumbe, con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (104 km/h), de acuerdo al NHC.

Anteriormente y considerado como "extremadamente peligroso", el huracán de categoría 4 Eta tocó tierra el 3 de noviembre "a lo largo de la costa noreste de Nicaragua" con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora (140 m/h).

LA TORMENTA THETA SE DEBILITA EN EL ATLÁNTICO

Por su parte, la tormenta Theta se debilitó este miércoles sobre el Atlántico oriental y a las 15.00 GMT se encontraba a 670 millas (1.080 km) al suroeste de las islas Azores.

Lleva vientos máximos de 60 m/h (95 km/h), según el más reciente boletín del NHC.

La formación de Theta elevó a 29 el número de tormentas en la actual y muy activa temporada en el Atlántico y de paso rompió el récord alcanzado la de 2005, cuando se registraron un total de 28 ciclones con denominación.

Theta, que se mueve con dirección este-noreste a unas 10 millas por hora (17 km/h), no supone riesgo para zonas pobladas y no ha merecido la emisión de avisos o advertencias, de acuerdo al NHC.

VIGILAN NUEVA AMENAZA EN EL CARIBE

A falta de 19 días para que concluya de manera oficial la actual temporada, que comenzó el 1 de junio, una onda tropical ubicada sobre el este del Mar Caribe está produciendo lluvias y tormentas desorganizadas actualmente.

Se espera que se desplace hacia el oeste en los próximos días, y es probable que se forme una depresión tropical este fin de semana cuando la onda llegue al centro del Mar Caribe occidental, indicó el NHC.

Según el gráfico de recorrido proyectado por el observatorio, el sistema, con un 80 % de probabilidades de convertirse en ciclón dentro de cinco días, enfila hacia la misma zona de Nicaragua donde tocó tierra Eta el pasado 3 de noviembre.