Estatua de Londres que honra a feminista pionera es cubierta con cinta y envuelta con mascarillas

Una persona quita una camiseta de la estatua de Mary Wollstonecraft 'Madre del feminismo' de la artista Maggi Hambling en Newington Green, Londres, Reino Unido, el 11 de noviembre de 2020. REUTERS/Paul Childs

Por Paul Childs

LONDRES, 11 nov (Reuters) - Una estatua de una mujer desnuda recientemente inaugurada en Londres para homenajear a la pionera feminista Mary Wollstonecraft ha sido blanco de críticos que pegaron cinta negra en sus senos y zona púbica, la cubrieron con mascarillas de COVID y la vistieron con una camiseta.

La escultura de la artista británica Maggi Hambling, revelada el martes, enfureció a las feministas y a otros críticos que dijeron que la figura desnuda llamaba la atención sobre el cuerpo femenino en lugar de honrar los logros y la influencia de la intelectual del siglo XVIII.

Un tema clave en la reacción fue que los hombres a los que se honra con monumentos generalmente se representan vestidos. Hambling respondió que quería alejarse de la tradición de la "estatuaria heroica masculina" para crear algo atemporal, no histórico.

Tras recibir una amplia atención de los medios durante todo el día, la estatua fue visitada por la noche por personas desconocidas que cubrieron sus partes privadas y colocaron dos mascarillas del tipo que se usan para frenar la propagación del COVID-19, sobre sus hombros, como si fuera una capa.

Una imagen de la estatua con la cinta y las mascarillas circuló en las redes sociales a última hora del martes. El miércoles por la mañana, todo había sido retirado, pero un fotógrafo de Reuters vio a dos mujeres cubrir la figura con una camiseta y colocar un cartel junto al pedestal.

El cartel mostraba una cita de la innovadora obra de Wollstonecraft de 1972 "A Vindication of the Rights of Woman", que decía: "Fortalece la mente femenina ampliándola y habrá un fin a la obediencia ciega".

Fundida en bronce plateado, la escultura representa una pequeña figura femenina desnuda con un físico convencionalmente bello que se eleva sobre una figura abstracta mucho más alta que se asemeja a un remolino vertical.

La escritora feminista Caroline Criado Pérez, quien llevó adelante una exitosa campaña para que se erigiera una estatua de la sufragista del siglo XIX Millicent Fawcett en la plaza del Parlamento, calificó la nueva escultura como "irrespetuosa con Wollstonecraft".

Pero la estatua también tuvo sus defensores.

La historiadora cultural Fern Riddell dijo que le recordaba "cómo las mujeres son creadas en imágenes que nunca coinciden con sus pensamientos", y sostuvo que la gente podía interpretarla como quisiera.

(Reporte de Estelle Shirbon. Editado en español por Lucila Sigal)