El mundo esperanzado a una vacuna potencialmente eficaz contra el covid-19

SHOTLIST PEKÍN, CHINA24 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio producción de vacunas en fábrica de Sinovac Biotech 2. Primer plano producción de vacunas en fábrica de Sinovac Biotech 3. Plano general producción de vacunas en fábrica de Sinovac Biotech 4. Cambio de foco Trabajadores mirando vacunas moviéndose a lo largo de la línea de producción en la fábrica de Sinovac Biotech 5. Plano medio Trabajador seleccionando una vacuna y comprobándola en la fábrica de Sinovac Biotech6. Primer plano de producción de vacunas en fábrica de Sinovac Biotech 7. Primer plano de cajas de vacunas escaneadas en la línea de producción en la fábrica de Sinovac Biotech8. Plano medio vacunas moviéndose a lo largo de la línea de producción en la fábrica de Sinovac Biotech NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS10 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Primer plano logo de Pfizer 10. Primer plano bandera con el logo de Pfizer MOSCÚ, RUSIA10 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Primer plano vacuna Gam-COVID-Vac contra COVID-19 conocida como Sputnik V 12. Primer plano de la vacuna Gam-COVID-Vac contra COVID-19 conocida como Sputnik V LE PERTHUS, PYRÉNÉES-ORIENTALES, FRANCIA30 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Plano general restaurante francés cerrado14. Plano general avenida vacía en la frontera entre España y Francia15. Plano general tienda de víveres abierta16. Plano general personas comprando SOLNA, SUECIA11 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV VIA ZOOM 17. Plano medio Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 18. SOUNDBITE 1 - Andrea Ammon , directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (inglés, 15 seg.): "La situación es muy muy preocupante. De hecho vemos que los números se han elevado desde hace tres meses y medio" "The situation [with the Covid-19 pandemic in Europe] is very, very concerning. Actually we see the numbers have been rising since three and a half months." BUDAPEST, HUNGRÍA11 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Plano general personas suben escalera mecánica20. Plano medio hombre y mujer en la calle21. Plano general plaza principal en Budapest vacía22. Plano general del parlamento de Hungría PORT VILA, SHEFA, VANUATU31 DE JULIO DE 20191 DE AGOSTO DE 2019FUENTE: AFPTV 23. Imágenes aéreas playa24. Imágenes aéreas playa ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Brasil autoriza retomar ensayos de vacuna china Coronavac contra el covid-19Sao Paulo, 11 Nov 2020 (AFP) - El organismo regulador sanitario de Brasil autorizó este miércoles retomar los ensayos clínicos de la vacuna Coronavac contra el covid-19, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, después de suspenderlos el lunes argumentando que un voluntario sufrió "un incidente grave"."La Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) informa que acaba de autorizar el reinicio del estudio clínico de la vacuna Coronavac", informó el organismo en una nota, en la cual aclaró también que las suspensiones en fase de estudio son comunes y "no significa necesariamente que el producto bajo investigación no sea de calidad, seguro o eficaz". La suspensión fue decidida, según Anvisa, por "un incidente grave", del cual dijeron no tener mayores informaciones. El Instituto Butantan, principal productor de vacunas de Brasil, que suscribió un acuerdo con Sinovac para traer la vacuna en fase de estudios al país, informó que el incidente no estaba relacionado con el medicamento en investigación.Autoridades locales informaron que un voluntario murió por suicidio. Tras el anuncio de Anvisa, el secretario de Salud del estado de Sao Paulo, Jean Gorinchteyn, defendió "la transparencia y la ética" con la que opera el Instituto Butantan y lamentó el impacto que pueda tener la interrupción en el ensayo."El impacto [de la interrupción] no fue cronológico, pero sí psicológico. Vamos a tener un trabajo de convencimiento para que algunos se mantengan en el estudio", declaró a la cadena Globonews.Este miércoles, Anvisa justificó su decisión como "técnica" y basada "en los datos que la agencia tenía". "Tras evaluar los nuevos datos presentados por el patrocinador (Butantan) después de la suspensión del estudio, Anvisa entiende que tiene elementos suficientes para permitir el reinicio de la vacunación", agregó.La vacuna Coronavac está en fase 3 de estudios en Brasil en el marco de un acuerdo con el Instituto Butantan, adscrito a la gobernación de Sao Paulo, cuyo gobernador Joao Doria es el principal adversario político del presidente Jair Bolsonaro.El director del Instituto Butantan, Dimas Covas, dijo el lunes que la decisión de Anvisa causaba "indignación", en tanto que especialistas cuestionaron la politización de las vacunas contra el covid-19, que ya deja en Brasil más de 162.000 muertos y 5,7 millones de contagios. Bolsonaro celebró en redes sociales la suspensión de los estudios y lo calificó como una victoria personal.El laboratorio chino Sinovac Biotech se dijo "confiado" en la seguridad de su vacuna.pr/jm/lda ------------------------------------------------------------- Primeras vacunaciones contra covid-19 en la UE, factibles en "primer trimestre de 2021" (agencia europea)Estocolmo, 11 Nov 2020 (AFP) - Las primeras vacunaciones contra el covid-19 en la Unión Europea podrían realizarse "en el primer trimestre de 2021", en un escenario "optimista", afirmó este miércoles la directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDE) en una entrevista a la AFP.La situación ante la pandemia en el Viejo Continente es "muy, muy preocupante" y "todos nuestros indicadores van en la mala dirección", afirmó por otra parte Andrea Ammon, llamando a los europeos a respetar de manera escrupulosa las restricciones "por más difícil que sea".En la actual situación, "hacer bajar el número de casos podría tomar más tiempo" que durante la primera ola de contagios, en marzo-abril, advirtió.Además, advirtió que todavía queda hasta que puedan realizarse las primeras vacunaciones, un proceso que "podría llevar varios meses", según Ammon. "Siendo optimistas, el primer trimestre del año próximo, pero no puedo ser más precisa", afirmó la responsable sanitaria, al ser preguntada sobre cuándo podrían llevarse a cabo las primeras vacunaciones contra el covid-19 en Europa.El martes, una fuente europea había indicado a la AFP que la autorización para una vacuna en la UE podría llegar "a principios de 2021", después de que el estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech anunciaran que la vacuna que están preparando es eficaz en un 90%. Las autoridades sanitarias estadounidenses, por su parte, dijeron que la vacuna podría empezar a distribuirse allí en cuestión de "semanas".El anuncio de Pfizer es "por supuesto, prometedor", declaró Ammon, quien sin embargo matizó que "es un comunicado de prensa y no una revisión hecha por expertos, así que habrá qué ver cuál es la evaluación final".En cuanto terminen los ensayos de fase 3, la Agencia Europea del Medicamento tendrá que evaluar los resultados y en ese momento decidirá si concede una autorización para que la vacuna se ponga a la venta en el mercado, recordó la responsable. "A continuación, habrá que empezar la producción y solo en ese momento podremos empezar a vacunar", subrayó Andrea Ammon.La UE anunció el martes que está dispuesta a encargar 300 millones de dosis de la nueva vacuna de Pfizer.Junto con las autoridades nacionales, el ECDC está elaborando las reglas para definir los grupos prioritarios."De forma general, se trata de poblaciones vulnerables y de personal sanitario. Pero intentamos definir eso mejor, pues esos grupos todavía son bastante numerosos", explicó.map/hdy/cls/mar-jvb/mb

