El COI se compromete a hacer posible la participación en Tokio de los 206 países

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Madrid, 11 nov (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) tiene "el claro compromiso de hacer posible la participación segura en los Juegos de Tokio de los 206 comités nacionales del mundo y del equipo de refugiados", aunque considera que "si un deportista, por cualquier razón, no desea ir, es una decisión individual respetable".

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, habló así este miércoles de la responsabilidad del organismo que dirige al término de una reunión telemática de su Comisión Ejecutiva.

Cuestionado por la posibilidad de que la evolución de la pandemia de coronavirus, el temor de algunos deportistas o las medidas de contención empujen a algunos deportistas o países a no participar en los Juegos, afirmó también: "Dadas las herramientas de las que disponemos, y a la vista de las ultimísimas noticias sobre las vacunas, tenemos mucha confianza en que podremos ofrecer a todos los comités un entorno seguro".

En los últimos días se han cancelado los Mundiales de lucha, y otras competiciones como los Europeos de gimnasia han quedado reducidos a la mínima expresión, después de que numerosas delegaciones hayan renunciado a participar debido la pandemia.

Respecto a si el propio COI contempla la compra de vacunas para emplearlas durante los Juegos, el dirigente olímpico afirmó en una videoconferencia de prensa que "las primeras vacunas deben ir a las enfermeras y a los médicos y a aquellos que nos ayudan a seguir vivos. También a los que más las necesiten".

Bach visitará Tokio del 15 al 18 de este mes, su primer viaje a la ciudad olímpica desde el aplazamiento de los Juegos el pasado marzo, lo que le obliga a guardar "cierta cuarentena", dijo, y le llevará a someterse a pruebas durante los próximos días.

Su viaje, confía, contribuirá a concienciar a la opinión pública de que en este momento la discusión no es si habrá Juegos, "sino cómo serán", así como de que se desarrollarán de forma segura "gracias a la enorme cantidad de herramientas de las que se puede disponer, desde la vacuna y los test rápidos hasta la distancia física".

Es pronto aún para saber, dijo, si habrá público internacional en los Juegos o en qué circunstancias. "Todo depende de todo". Pero espera ver "un número razonable de espectadores" en los estadios.

El presidente olímpico indicó que las federaciones siguen trabajando en la búsqueda de los sistemas más justos de clasificación para ese 43 % de participantes en los Juegos que aún deben lograr su plaza.

Si no hay tiempo de disputar todos los torneos preolímpicos quizá haya que recurrir a vías alternativas, como el ránking mundial, dijo. "Esto requiere flexibilidad por parte de los deportistas", apuntó.

"EXCELENTES NOTICIAS" DE LA NBA

Bach se alegró de haber recibido esta semana "muy buenas noticias al saber que los dueños de los clubes de la NBA han acordado que la próxima temporada corta será corta y empezará a partir del 22 de diciembre. Esto", destacó, "permitirá a los mejores jugadores del mundo estar en los Juegos de Tokio".

"Es lo que quieren los jugadores, el Movimiento Olímpico y muchos comités nacionales que están clasificados. Es una noticia excelente", insistió, "que refleja la gran cooperación entre el COI, la NBA y la FIBA".

MÁS FONDOS SOLIDARIOS

La Ejecutiva del COI aprobó este miércoles un incremento del 16 % en los fondos que destina a Solidaridad Olímpica, su programa de becas y ayudas, para el ciclo olímpico 2021-24, hasta alcanzar los 590 millones de dólares. Los fondos de apoyo directo a los deportistas y los que sufragan las actividades de los comités olímpicos nacionales crecerán un 25 %.

"Esta decisión da a los atletas y a los comités mucha certeza para los próximos cuatro años, incluyendo los Juegos de Pekín 2022 y París 2024. Esta es una demostración muy fuerte en tiempos de crisis mundial", dijo Bach.

LAS REFORMAS EN LA HALTEROFILIA AÚN NO CONVENCEN

Respecto a la crisis de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), Bach aseguró que a este organismo le queda mucho camino por recorrer para alcanzar la normalidad.

"Ha hecho progresos en antidopaje, pero todavía quedan muchos asuntos abiertos. Está también la investigación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre varios países y sobre la propia IWF. Tenemos que esperar los resultados y ver si deben tener consecuencias en el futuro", dijo.

"Sobre las reformas en materia de gobernabilidad, no hemos visto ningún progreso en lo que se refiere a contar con los deportistas en la directiva de la federación, solo planes, pero ningún tipo de puesta en marcha", señaló con severidad el presidente del COI.

"Lo mismo", añadió, "en lo que se refiere a la composición de su directiva. Aún es la vieja directiva del presidente (Tamás) Aján. Necesitamos más información sobre cómo y quién va a aplicar las reformas", indicó, en alusión al que fue el hombre fuerte de la IWF durante 25 años y que la convirtió en "un nido de corrupción", según un informe reciente.

"Después de los Juegos de Tokio tendremos que revisar la posición de la halterofilia en el programa de París, teniendo en cuenta las reformas en su gobernabilidad, los resultados de la competición en Tokio -a ver si tenemos una competición limpia- y los resultados de la investigación puesta en marcha por la AMA", subrayó.