El autor de la masacre "incel" de Toronto se declara no responsable penalmente

Toronto (Canadá), 10 nov (EFE).- Alek Minassian, autor de la matanza de 10 personas en Toronto en abril de 2018, así como de causar heridas a otras 16, al arrollar con una furgoneta a los transeúntes que caminaban por la acera de una calle, se declaró este martes no responsable penalmente de sus acciones.

Minassian, que compareció por videoconferencia desde prisión ante un tribunal de Toronto al inicio del juicio por la masacre del 23 de abril de 2018, solo dijo a la jueza Anne Molloy que se declaraba "no responsable penalmente de todos los cargos".

Minassian, que ha sido vinculado con un movimiento misógino surgido en foros de internet conocido como "incel", término que significa "célibe involuntario", está acusado de 10 asesinatos en primer grado y 16 intentos de asesinato.

Ocho de los 10 fallecidos eran mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y los 94 años de edad. Varios de los heridos sufrieron la amputación de extremidades y graves daños cerebrales entre otras lesiones.

En marzo de este año, Minassian, de 28 años de edad, se declaró el autor de la masacre pero su abogado, Boris Bytensky, declaró hoy al inicio del juicio que su cliente no es responsable penalmente de sus acciones porque está enfermo mentalmente.

La familia de Minassian ha dicho que el autor de la masacre sufre el síndrome de Asperger, una forma de autismo.

El 23 de abril de 2018, Minassian, que entonces tenía 26 años, recogió una furgoneta de alquiler que había contratado con tres semanas de antelación y recorrió durante 2,5 kilómetros la calle Yonge, una de las principales calles de Toronto, arrollando a los transeúntes que caminaban por las aceras.

Poco después, un agente de Policía arrestó a Minassian junto a la furgoneta, momento que fue grabado en vídeo por varios transeúntes. Minassian, que pretendió que su móvil era una pistola, solicitó en varias ocasiones al agente de Policía que le disparase a la cabeza.

Finalmente, el agente Ken Lam lo arrestó sin mayores incidentes.

Antes de iniciar su ataque, Minassian colgó en Facebook un mensaje misógino en el que señalaba que "la rebelión incel ha empezado. Derribaremos todos los Chads y Stacys", una referencia a Elliot Rodger, un estudiante estadounidense que en 2014 mató a seis personas e hirió a otras trece en un ataque cerca de la Universidad de California.

Tras su arresto, Minassian declaró a los investigadores policiales que estaba frustrado sexualmente porque que nunca había tenido una novia y era virgen. Minassian también dijo que su objetivo era inspirar más ataques.