Economistas alemanes piden luchar contra la covid 19 con medidas a largo plazo

EFE/EPA/MICHELE TANTUSSI

Berlín, 11 nov (EFE).- El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, los llamados "cinco sabios", pronosticó una caída menos drástica de lo esperado de la economía del país en 2020 por la pandemia y pidió contrarrestarla con medidas a largo plazo para aumentar el potencial de crecimiento y la resistencia contra las crisis.

"La política económica está ante la tarea de enfrentar la crisis generada por la pandemia, aumentar la resiliencia en Alemania y en Europa y aumentar el potencial de crecimiento", dice el informe de los sabios que fue entregado este miércoles a la canciller Angela Merkel,.

"No siempre hacemos exactamente lo que ustedes propones pero sus informes siempre nos inspiran", dijo Merkel al recibir el informe.

La pandemia llevó en primavera a que la economía alemana tuviera la contracción trimestral más fuerte desde 1970.

Sin embargo, durante el verano hubo una clara recuperación y los sabios estiman que la bajada del producto interior bruto (PIB) en 2020 será de en torno al 5,1 por ciento, menos drástica que los pronósticos más pesimistas de primavera, que veían una caída de hasta el 8,0 por ciento.

Para el año próximo esperan que la recuperación continúe y que el PIB crezca un 3,7 por ciento aunque creen que el nivel de antes de la crisis solo se alcanzará a comienzos de 2022, con lo que el Gobierno tendrá que seguirse enfrentando a los efectos de la pandemia.

El pronóstico parte del presupuesto de que la pandemia se podrá controlar con medidas puntuales y limitadas en el tiempo y que las restricciones de la vida pública será menos drásticas que en primavera.

Además es clave, según los economistas, que no vuelvan a verse afectadas las cadenas de suministros dentro de la UE.

La reacción de los responsables políticos ante las repercusiones económicas de la pandemia es calificada por el informe de "rápida y decidida", con medidas de apoyo a la coyuntura que lograron paliar en parte los efectos de la crisis.

Sin embargo, según los sabios, la política económica no puede limitarse a enfrentar la crisis, sino que tiene que pensar en retos a largo plazo.

"La economía alemana estaba ya antes de la pandemia confrontada con transformaciones a largo plazo. Los cambios estructurales, impulsados por el progreso tecnológico, el cambio demográfico y la transformación de la economía hacia la neutralidad climática son retos que a la vez ofrecen oportunidades", dice el informe.

Y añaden que la digitalización ayudó en algunos sectores a reducir los efectos de la pandemia.

Por otro lado, de cara a crisis futuras, se debe procurar que la política fiscal y económica tenga un margen de acción, como lo ha tenido ante la pandemia gracias a la política de consolidación presupuestaria que se había seguido en años anteriores.

En ese sentido se debe procurar que las medidas actuales, tanto en Alemania como en Europa, no solo lleven a paliar los efectos directos de la pandemia sino, a medio y largo plazo, a mejorar la competitividad y la productividad.

En ese aspecto, los sabios se refieren directamente a la jornada reducida subvencionada, que ha sido eficaz para evitar un aumento del paro pero que, agregan, debe combinarse con medidas de cualificación para los trabajadores puedan afrontar mejor los cambios en el mercado laboral.

Los sabios - Lars Feld (presidente de turno), Veronika Grimm, Monika Schnitzer, Achim Truger y Volker Wieland- consideran que parte de las medidas de apoyo a la coyuntura y el fondo de reconstrucción europeo puede ayudar a asegurar el crecimiento a través de inversiones públicas.

El manejo de la pandemia y la experiencia del fondo de reconstrucción europeo puede dejar como legado positivo, agregan, un incremento de la cooperación dentro de la UE, que tiene que complementarse con un aumento de la transparencia y con la renuncia de soberanía en algunos campos por los estados miembros.

El ministro de Economía, Peter Altmaier, señaló que los pronósticos coinciden en buena parte con los del Gobierno y advirtió de que la recuperación de la economía "depende en buena parte de que podamos controlar las cadenas de contagios".