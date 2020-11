¿Demandará Ortega Cano a la examiga de Rocío Carrasco que especula sobre su orientación sexual?

13/09/2019 José Ortega Cano y Gloria Camila, en una imagen de archivo, se mantienen al margen de las informaciones sobre la sexualidad del diestro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Gloria Camila huye de la prensa y no se pronuncia acerca de las últimas noticias sobre la intimidad de su padre MADRID, 11 (CHANCE)



A raíz de la participación de Antonio David Flores en "El gran reto" de Sálvame para conseguir dinero a cambio de responder preguntas de lo más peliagudas, el fantasma de la orientación sexual de José Ortega Cano ha vuelto a la palestra. Aunque no es la primera vez que se cuestiona en televisión la sexualidad del viudo de Rocío Jurado y sus supuestas infidelidades durante su matrimonio, ahora una examiga íntima de Rocío Carrasco ha ido más allá. Cristina Cárdenas, la persona que vendió a una revista el embarazo de Rociíto traicionando así su amistad, ha visitado el plató de Sálvame para desvelar detalles íntimos de la vida de la chipionera y el torero, entre otras cosas.



Ortega Cano, al parecer, está muy enfadado con las últimas informaciones que especulan sobre su orientación sexual y podría tomar medidas legales al respecto. Sin embargo, permanece mudo y al margen de las declaraciones de Cristina Cárdenas y no aclara cómo está llevando este aluvión de noticias sobre su sexualidad y su pasado al lado de Rocío Jurado. Completamente impasible, el diestro prefiere mantenerse callado, como si las acusaciones de deslealtades a su mujer no fuesen con él.



Gloria Camila, por su parte, huye a las carreras directamente cuando le preguntamos por este tema que tanto ha afectado a su padre. La ahora actriz, muda, corre sin ni siquiera decirnos si está contenta con su nuevo trabajo en el mundo de la interpretación.