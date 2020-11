Defender y ampliar su exigua ventaja, objetivo de Bastianini y Arenas

Enea Bastianini. EFE/EPA/PASQUALE BOVE/Archivo

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- El italiano Enea Bastianini (Kalex) y el español Albert Arenas (KTM) afrontarán este segundo fin de semana en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, con ocasión del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, defender y ampliar su exigua ventaja al frente de las clasificaciones provisionales de sus respectivas categorías.

La caída de Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) el anterior fin de semana le entregó en bandeja el liderato a Enea Bastianini, que acabó cuarto, pero seguro que el británico intentará recuperar esa posición de privilegio después de los cinco podios, con tres victorias consecutivas, que había conseguido hasta ese momento y no parece posible que ninguno de los contendientes logre el objetivo de proclamarse campeón antes de la última carrera.

Entre Bastianini y Lowes apenas hay seis puntos de distancia, 19 con respecto al italiano Luca Marini (Kalex) y 29 puntos sobre el también italiano Marco Bezzecchi (Kalex), por lo que se antoja harto complicado que cualquiera de ellos pueda conseguir la diferencia matemática que le garantice el título mundial, aunque los dos primeros son los principales candidatos a lograrlo, con permiso de los pilotos españoles.

Una vez más Jorge Martín (Kalex), Xavier Vierge (Kalex), Arón Canet (Speed Up), Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 (Kalex), Jorge Navarro (Speed Up), Héctor Garzó (Kalex) o Marcos Ramírez (Kalex), por ese orden, intentarán copar las posiciones de cabeza de la categoría, en un trazado que para todos resulta favorable por los muchos kilómetros que han completado en el circuito de la Comunidad Valenciana a lo largo de su carrera deportiva.

Si corta es la ventaja de Bastianini sobre Lowes, aún lo es más la de Albert Arenas sobre el japonés Ai Ogura (Honda), apenas tres puntos, tras verse obligado a retirarse, descalificado, después del incidente en el que se vio involucrado el pasado fin de semana y que dejó su moto muy dañada.

Con tres victorias a lo largo de la temporada y un total de cinco podios, Albert Arenas es el piloto de Moto3 que más veces ha ganado en 2020, pero sus cuatro casilleros "a cero" frente a una regularidad mucho mayor de su rival nipón, no le han permitido distanciarse en la tabla de puntos, en la que Ogura ha logrado, sin hacer nada de ruido, convertirse en una auténtica pesadilla para el español, aunque no es el único problema del pupilo de Jorge Martínez "Aspar", que ya ha sido confirmado como piloto de Moto2 la próxima campaña en esta misma escudería.

Algo más atrás que Ogura también cuentan con opciones matemáticas los italianos Celestino Vietti (KTM) y Tony Arbolino (Honda) y el español Jaume Masiá (Honda), que el pasado fin de semana era uno de los favoritos a la victoria, pero unos malos entrenamientos le condenaron a salir desde muy atrás y su remontada acabó en caída.

Raúl Fernández (KTM), por su parte, consiguió en el "Ricardo Tormo" lo que estuvo buscando durante toda la temporada, la victoria, y la consiguió con claridad.

Seguro que ese vuelve a ser el objetivo del madrileño este fin de semana, aunque quizás no le resulte tan fácil conseguir el escenario propicio que el pasado fin de semana le permitió rodar en solitario prácticamente hasta la bajada de la bandera de cuadros, después de los percances en los que se vieron involucrados sus principales rivales.

Además de Arenas, Masiá o Fernández, junto a Ogura, Vietti y Arbolino, habrá que tener en cuenta el rendimiento que puedan conseguir pilotos como el británico John McPhee (Honda), el surafricano Darryn Binder (KTM), los italianos Romano Fenati (Husqvarna) y Denni Foggia (KTM), además de los españoles Jeremy Alcoba (Honda) y Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), entre otros muchos más que podrían aspirar, cuando menos, al podio.

Juan Antonio Lladós