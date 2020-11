'Cucho' Hernández: "Espero aportar mucho más y que la buena racha vuelva"

El delantero del Getafe Cucho Hernández, durante el partido de Liga en Primera División ante el FC Barcelona disputado esta noche en el Coliseum Alfonso Pérez, en Getafe. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Getafe (Madrid), 11 nov (EFE).- Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero internacional colombiano del Getafe, declaró este miércoles que espera "aportar mucho más" al equipo madrileño para que "la buena racha de resultados vuelva" en las próximas jornadas.

'Cucho' Hernández está jugando esta temporada en el Getafe cedido por el Watford inglés. Hasta el momento, el colombiano lleva disputados ocho partidos de Liga, todos como titular, y ha marcado un gol.

"Lo normal es que haya cosas siempre por mejorar. Cuando no acompañan los resultados se mira más lo malo que lo bueno, como en cualquier deporte, pero el cuerpo técnico sabe lo que tenemos que mejorar y seguiremos luchando para ir a por cada partido y que la buena racha vuelva de nuevo", dijo Hernández.

El joven delantero colombiano, de 21 años, se considera un futbolista "versátil, rápido" y que puede "correr bien a los espacios".

"Además puedo ofrecerme bien para jugar y puedo desempeñarme en varias posiciones. Es muy importante poder ayudar al equipo en muchas cosas", declaró el delantero colombiano, galardonado con el Premio Cinco Estrellas de Mahou al mejor jugador de octubre.

"Quiero agradecer el cariño y apoyo que me han dado los aficionados. Es un premio que lo recibo yo pero que es del grupo, porque sin mis compañeros mi rendimiento personal no estaría de la mejor manera. Espero aportar mucho más y que las buenas actuaciones lleguen acompañadas de resultados", concluyó.