Cuba.-González Laya justifica el enviar un embajador 'político' a Cuba por su "conocimiento" de las dinámicas en la zona

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha justificado este miércoles el nombramiento como embajador en La Habana de Ángel Martín Peccis, que no pertenece al cuerpo diplomático, por su "gran conocimiento de las dinámicas políticas, económicas y sociales en Latinoamérica".



El nombramiento, como sucede cada vez que el Gobierno nombra a un embajador 'político', generó un comunicado de protesta de la mayoritaria Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE). Martín Peccis es desde 2005 director de la oficina en Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (EOI).



González Laya ha dicho respetar la crítica aunque no la comparta y ha defendido que Martín Peccis "la persona que se adecúa más a las necesidades de ese puesto", además de recordar que los puestos de embajadores son una decisión del ministro o ministra de turno --los nombra de manera discrecional el Consejo de Ministros-- y que éste "no es una excepción".



"Es una persona tremendamente comprometida, que ha servido al frente de un organismo internacional en un país tercero y bastante vecino a Cuba y que conoce muy bien la realidad latinoamericana", ha señalado.



En su opinión, el nuevo embajador "tiene un gran conocimiento de las dinámicas políticas, económicas y sociales en Latinoamérica y por tanto está perfectamente capacitado para ejercer el puesto".



González Laya ha señalado además que ella le conocía antes de nombrarle y que, como en todos los nombramientos que ha hecho, ha hablado con el interesado.



LIBRO HOMENAJE A DIPLOMÁTICOS



La ministra ha hecho estas declaraciones después de participar En la presentación del libro 'Muchas vidas y un destino' (Sial Pigmalión), donde ha compartido escenario con el presidente de la ADE, Jorge Hevia, que es uno de los coordinadores del libro.



El segundo coordinador, el también diplomático Enrique Criado, ha agradecido a la ministra su presencia, como "gesto afectuoso" no solo hacia los coautores sino hacia "toda la carrera diplomática" en la medida en que ha "pretendido ser un homenaje" a todo el cuerpo.



En la obra, 19 diplomáticos españoles cuentan sus experiencias para "desmitificar" la profesión, en palabras del director de la Escuela Diplomática, Fernando Fernández Arias, 'anfitrión' del acto.



González Laya ha agradecido una obra en la que "se rompen los clichés que acompañan a la diplomacia", convencida de que es una de las profesiones en las que hay más distancia entre la realidad y la imagen que los ciudadanos tienen de ella.



También ha saludado que en el libro haya varias mujeres contando su experiencia como diplomáticas, porque "rompe el mito de que no hay mujeres en la carrera" y ofrecer referencias a mujeres y niñas.