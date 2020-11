C.Rica.- El rechazo popular a la Administración de Alvarado en Costa Rica alcanza su nivel máximo desde 2018

12/02/2020 El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado POLITICA CENTROAMÉRICA COSTA RICA INTERNACIONAL LA NACION / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El rechazo popular a la Administración del presidente costarricense, Carlos Alvarado, ha alcanzado su nivel más alto desde 2018, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP).



El apoyo al Gobierno ha sufrido este año una estrepitosa caída, en gran medida debido a la gestión de la pandemia de coronavirus, por lo que en agosto ya registraba únicamente un 26 por ciento de popularidad entre los ciudadanos.



Ahora, ese respaldo ha caído a un 15 por ciento, mientras que un 66 por ciento de la población ha dicho estar seguro de que el presidente no ha llevado a cabo una gestión adecuada de la crisis sanitaria, según el portal de noticias CRHoy.



Esta postura aumenta entre los hombres de edades comprendidas entre los 35 y los 54 años, así como entre vecinos de Puntarenas y Limón.



Este mes de noviembre, dos terceras partes de la población ha expresado que considera negativa la gestión del Gobierno de Costa Rica frente a un 15 por ciento que la valora positivamente.



El sondeo señala, no obstante, que se ha registra un mayor apoyo a las medidas económicas adoptadas por las autoridades. Sin embargo, esto no ha evitado que se produzca un aumento de las valoraciones negativas, constantes desde agosto.



Entre las principales preocupaciones de los costarricenses se encuentran el desempleo y la situación económica. Un 87 por ciento considera que la economía del país atraviesa un momento malo o muy malo.



Además, un 27 por ciento ha indicado que el desempleo es su principal preocupación, seguido del coste de vida y la economía. La pandemia, sin embargo, ha dejado de ser la principal preocupación de la población y es ahora la cuarta.