Coronavirus.- La isla de Vanuatu confirma su primer caso de coronavirus

SIDNEY, 11 (DPA/EP)



La isla de Vanuatu, uno de los pocos países y territorios de todo el mundo que aún no había registrado ningún caso de coronavirus, ha confirmado este miércoles su primer positivo, vinculado a una persona asintomática que ya se encontraba guardando cuarentena.



En la isla, situada en el Pacífico, viven unas 300.000 personas. El primer ministro, Bob Loughman, ha afirmado en un discurso a la nación que pese al primer caso de COVID-19 "el país seguirá estando a salvo", según la emisora Radio New Zealand (RNZ).



El paciente ha sido identificado como un hombre que llegó a Vanuatu el 4 de noviembre procedente de Estados Unidos e hizo escala en Sidney y Auckland. No presentó síntomas a su llegada, pero dio positivo en la prueba rutinaria realizada el martes, y ha sido trasladado a un centro de aislamiento.



Vanuatu cerró sus fronteras el 25 de diciembre y solo ha permitido recientemente los vuelos de repatriación. La vulnerabilidad de la isla, proclive a los desastres naturales, llevó a las autoridades locales a extender hasta el 31 de diciembre el estado de emergencia.

Te Recomendamos