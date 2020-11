Coronavirus.- La agencia sanitaria brasileña autoriza que se reanuden los ensayos de la vacuna china

10/11/2020 Jeringuilla frente al logotipo de CoronaVac, vacuna china contra el coronavirus POLITICA INTERNACIONAL RAFAEL HENRIQUE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil ha autorizado este miércoles la reanudación de los ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, dos días después de informar de la suspensión de las pruebas por el fallecimiento de una de las personas participantes.



Anvisa informó el lunes de la suspensión de los ensayos de CoronaVac por un "suceso adverso grave", pero desde el Instituto Butantan de Sao Paulo, institución que colabora en el desarrollo, se matizó que se trataba de una muerte que no guardaba relación con los ensayos. Según TV Globo, se debió a un suicidio.



El organismo regulador ha evitado aclarar este miércoles las circunstancias de esta muerte "por respeto a la privacidad e integridad de los voluntarios", pero a falta de que concluyan las investigaciones iniciadas ya ha autorizado que se reanuden las pruebas, según un comunicado.



Asimismo, Anvisa ha querido aclarar que la suspensión de los trabajos no implica necesariamente que el producto investigado no sea seguro, sino que se trata de una práctica "común" en este tipo de investigaciones y tiene como objetivo garantizar la seguridad de todos los voluntarios participantes.



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha puesto en duda en varias ocasiones la viabilidad de esta vacuna y el martes volvió a minimizar los efectos de la pandemia señalando que Brasil tiene que "dejar de ser un país de maricas" y enfrentarse a la enfermedad "a pecho descubierto".