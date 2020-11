Coronavirus.- Italia rebasa el millón de contagios y suma 623 muertos más, el peor dato desde principios de abril

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Italia ha rebasado este miércoles la barrera del millón de casos de COVID-19 tras sumar en el último día casi 33.000 casos más así como 623 fallecidos, el peor dato en este ámbito desde principios de abril.



Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas ha habido 32.961 nuevos positivos entre los más de 225.000 test efectuados en todo el país, lo que supone una tasa de contagio del 14,61 por ciento, un dato inferior al del martes, cuando hubo 35.098 casos por casi 217.800 pruebas diagnósticas.



Sin embargo, el número de decesos sigue en aumento y este miércoles ha alcanzado los 623 fallecidos, frente a los 580 de la víspera. Con ello, la pandemia deja ya en el país 1.028.424 casos y 42.953 víctimas mortales.



Actualmente hay más de 580.000 casos activos, de los que 32.525 son pacientes hospitalizados con síntomas, otros 921 más, mientras que 3.081 de ellos se encuentran en la UCI, con otros 110 ingresos. Hasta la fecha, 372.113 personas han superado la COVID-19, después de que 9.000 más hayan recibido el alta en la pasada jornada.



Entretanto, varias asociaciones médicas y de enfermería han publicado este miércoles una carta abierta para advertir de que los hospitales están "cerca del colapso" debido a la falta de personal sanitario y de camas así como al "enorme flujo de enfermos por la rápida y vertiginosa propagación" del virus.



Los firmantes han advertido de que los hospitales están saturados y en las circunstancias actuales los pacientes que no son por coronavirus ven reducidas "sus posibilidades de acceso".



"Una consecuencia probable, si no segura, será la incapacidad de garantizar los estándares de calidad para la atención de todos los enfermos crónicos y enfermos graves no COVID, además de retrasos en la prevención", han prevenido, según recoge la agencia Adnkronos. Los facultativos han dicho querer exponer la realidad en la que llevan a cabo su labor a diario para "sensibilizar a la opinión pública" sobre la misma.

