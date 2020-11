Coronavirus.- China confirma una quincena de casos importados de coronavirus y un contagio local en Anhui

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de China ha informado este miércoles de que se han contabilizado 17 casos de coronavirus, de los cuales 16 corresponden a contagios procedentes del extranjero. El único positivo de transmisión comunitaria ha sido diagnosticado en la provincia oriental de Anhui.



La cifra de casos de COVID-19 importados ha ascendido a 3.640 en China, mientras que el total de positivos a nivel nacional es de 86.284 positivos.



De los últimos 16 contagios importados, seis han sido registrados en el municipio de Tianjin, cinco en Shanghái, y otros dos en la provincia de Sichuan. En las regiones provinciales de Liaoning, Jiangsu, y Shaanxi, se han contabilizado un caso más, respectivamente.



Este miércoles las autoridades sanitarias tampoco han confirmado ningún fallecido, por lo que la cifra de víctimas mortales por la enfermedad se mantiene en 4.634.



Por otra parte, la cartera de Salud ha informado de que 21 personas han recibido el alta médica en las últimas 24 horas, aunque 422 pacientes continúan ingresados, seis de ellos en estado grave. El número de recuperados es de 81.228.



Por último, 746 personas que habían mantenido contacto directo con personas contagiadas han concluido en estas últimas 24 horas su estancia en instalaciones médicas, aunque todavía hay 17.279 bajo observación.



HONG KONG NO DESCARTA NUEVOS CONTROLES FRONTERIZOS



En cuanto al último balance de Hong Kong, las autoridades de la antigua colonia británica han confirmado ya 5.389 casos acumulados, de los cuales 5.153 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad, mientras que la cifra de fallecidos ha subido a las 108, tras varias semanas estable.



Por otro lado, si bien las autoridades han anunciado que no descartan intensificar los controles fronterizos ante la posible llegada de una cuarta ola de coronavirus, a su vez se ha aprobado los viajes entre la ciudad y Singapur sin la necesidad de que los pasajeros deban cumplir con las medidas de cuarentena en ninguno de los dos territorios.



El secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Edward Yau Tang Wah, ha explicado que esta "burbuja" de viajes comenzará a partir del 22 de noviembre, con un vuelo diario en cada dirección y con un aforo que no podrá superar los 200 pasajeros en cada desplazamiento, según informa 'South China Morning Post'.

