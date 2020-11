Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Biden sigue adelante con la planificación de la transición, las hospitalizaciones por covid en Estados Unidos alcanzan un récord y la oposición de Hong Kong renuncia en masa.

Preparándose

El equipo de transición del presidente electo, Joe Biden, anunció una lista de voluntarios expertos para ayudar a preparar políticas para la nueva Administración, a pesar de que aún no se les permite ingresar a ninguna agencia gubernamental. No tendrán ese acceso hasta que la Administración General de Servicios determine que Biden ganó la elección, una medida que se ha negado a adoptar mientras Donald Trump continúa disputando el resultado. Biden dijo que la negativa de Trump de reconocerlo como ganador es una “vergüenza” al tiempo que los equipos legales del presidente presentaron recursos legales en seis estados disputados clave. Los expertos dicen que lograr dar vuelta los resultados como para obtener un segundo mandato es prácticamente imposible.

Virus

Hubo 61.964 pacientes de covid en los hospitales de Estados Unidos ayer, un máximo récord, al tiempo que Estados Unidos registró más de 1 millón de casos nuevos en los primeros 10 días de noviembre. Nuevamente la pandemia está extendiéndose en las ciudades de EE.UU., después de pasar gran parte del otoño como un problema rural. En Europa, Alemania informó el mayor número de muertes diarias desde mediados de abril y los Gobiernos de la región impusieron más restricciones. Rusia dijo que las pruebas demuestran que su vacuna tiene una efectividad de más de 90%.

No son lo suficientemente leales

El máximo órgano legislativo de China aprobó una ley que exige que los legisladores de Hong Kong sean “patriotas”, una medida para frenar el debate en la institución democrática de la ciudad que ha sobrevivido a dos décadas de dominio chino. Cuatro miembros del bloque a favor de la democracia en el Consejo Legislativo de 70 escaños fueron descalificados bajo las nuevas reglas, lo que llevó esta mañana a una renuncia total del bloque de oposición. Fernando Cheung, uno de esos legisladores, dijo por teléfono que “ya no existe el Hong Kong que conocemos”.

Los mercados suben

La rotación en las carteras mundiales de acciones continúa esta mañana. Las acciones tecnológicas en Asia son las que más pierden a medida que continúa la represión contra el sector por parte de Pekín. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0,6%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 1,6%. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado 0,7% a las 5:50 a.m., hora del este, y los operadores favorecían las acciones defensivas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una ganancia similar en la apertura, el mercado de bonos de EE.UU. está cerrado hoy y el oro se mantuvo sin cambios.

Baja demanda

Si bien el petróleo se unió a las celebraciones de la vacuna a principios de esta semana, hay señales en los datos en tiempo real de que la recuperación de la demanda puede tambalearse. Si bien la caída de la demanda no se parece en nada al desplome de marzo, y el consumo de Asia sigue siendo fuerte, el informe mensual de la OPEP de hoy será analizado con detención para tener una perspectiva actualizada. Esta mañana en el mercado, un barril de West Texas Intermediate para entrega en diciembre subió sobre los US$43 después de que un informe de la industria sugiriera una caída en los inventarios.

