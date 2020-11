'Cinco corazones', el infierno en vida de los caballos argentinos

5 corazones: fotografía del rodaje del documental argentino 'Cinco corazones', de Martín Parlato. Cedida por la productora Posibl. EFE

Madrid, 11 (EFE).- Las películas deben tener un "tono de verdad desnuda" para que "nos duela" porque, si no, será imposible "activar el cambio o sentir el dolor que experimentan los caballos", asegura en entrevista a Efe el director de cine argentino Martín Parlato, autor del documental 'Cinco corazones'.

Esta obra, que participa en la XXVII edición del Festival de Cine Ambiental SunCine, aborda el maltrato continuado a los caballos en Argentina, con prácticas como la sangría de yeguas, la tracción a sangre o el robo anual de más de 200.000 ejemplares para sacrificarlos y exportar su carne.

"Los caballos nacieron para ser libres", afirma antes de augurar que "nuestra relación con ellos no será sana ni buena" mientras sigan siendo "objeto de uso del ser humano" y se permita "su maltrato para deportes, prácticas culturales, alimentación o la sangría de yeguas" por mero lucro económico.

Para mostrar este problema, Parlato ha rodado un documental con imágenes impactantes pero reales porque "los espectadores ya no creen en las historias maquilladas", y "existe avidez por contenidos que aborden los problemas que el mundo tiene".

Por ello, 'Cinco corazones' refleja fielmente el nivel de maltrato "tan amplio y evidente" que encontró durante la documentación previa, que duró tres años y que comenzó cuando la ONG Fundación Franz Weber de Suiza alertó de este fenómeno a su productora mostrando su labor en Equidad, una instalación dedicada a la recuperación de animales maltratados o robados.

La vejación a los equinos posee "muchísimas aristas" porque se encuentra "en las distintas clases sociales" y ello forzó a la productora a "ir metiéndose en los diferentes ámbitos para tratar con varios interlocutores", pese a que "hay una parte de corrupción encubierta que era muy compleja de filmar" porque significaba adentrarse en "lugares privados como campos o frigoríficos para obtener imágenes muy crudas".

En el caso de la tracción a sangre -la recolección de residuos urbanos en la que intervienen caballos, burros u otros animales tirando de carros-, el problema "tiene que ver con la naturalización política de la pobreza", que se justifica como "algo con lo que hay que convivir, no como algo que hay que combatir y erradicar".

Parlato considera que, aunque "existe mucho desconocimiento" sobre lo que está sucediendo, el maltrato animal "está comúnmente aceptado por la sociedad" en Argentina, por ejemplo en prácticas culturales y deportivas como la doma y el polo, a lo que se suma que es usual que cuando uno de estos caballos se lesiona o es demasiado mayor sea vendido para llevarlo al matadero y comerciar con su carne.

Otro problema es la sangría sistemática de yeguas preñadas para comercializar su plasma en usos veterinarios como estimulante para la fertilización de cerdos u otros animales.

Sin embargo, "el mundo está sufriendo un extraordinario cambio de paradigma en la relación que mantenemos con los animales y con el medioambiente", y en ese sentido piensa que su película puede ayudar al cambio cultural.

Así, apela "al poder de la gente" para que los europeos frenen su demanda de carne de caballo y de esta forma "se eliminaría la oferta desde Argentina", un país donde está prohibido consumirla pero no exportarla y de donde proviene hasta el 60 % de su comercio mundial.

También le gustaría proyectar el documental ante los diputados del Parlamento Europeo para que estos puedan legislar contra el consumo de una carne proveniente de animales mantenidos "en condiciones insalubres".

Este documental tiene además repercusiones legales pues, tras finalizar el rodaje, "estamos avanzando judicialmente con la presentación de denuncias" a varios maltratadores de caballos, una de las cuales ya ha sido elevada a juicio oral "y estamos esperanzados de que pueda haber una condena".

Natalia Molina Íñigo.