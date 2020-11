Chile.- Farmacias que pactaron subir precios en Chile pagarán 25 euros a quienes adquirieron medicamentos afectados

04/09/2019 Una señal luminosa de la cruz verde a la entrada de una farmacia. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Dos de las tres cadenas de farmacias que pactaron subir los precios de determinados medicamentos entre 2007 y 2008 han alcanzado este miércoles un acuerdo extrajudicial por el que se han comprometido a pagar 22.000 pesos (casi 25 euros) a las personas que adquirieron fármacos afectados.



Las cadenas Cruz Verde y Salcobrand indemnizarán a 53.000 personas que adquirieron algunos de los 26 fármacos afectados por la "colusión" entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, según ha informado el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de Chile.



"Este es un avenimiento que suscribió el día de hoy que establece un hito importante en nuestro país respecto a la responsabilidad de las empresas que cometen este tipo de ilícitos graves", ha valorado el director del SERNAC, Lucas del Villar.



Tal y como ha destacado, el proceso "recoge al 100 por ciento las compensaciones solicitadas en la demanda", antes de precisar que se han incorporado montantes adicionales "por razón de intereses, reajustes y montos de implementación". Esto significa que los consumidores van a recibir más dinero que el que tuvieron que pagar por los sobreprecios.



No obstante, el acuerdo no llegará a todos los afectados por la subida de precios. Los implicados han convenido destinar 205 millones de pesos (casi 231.000 euros) a la Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Sagrada Familia para construir un hogar para niños con cáncer en etapa terminal, según ha informado Radio Cooperativa.



Según el director del SERNAC, el acuerdo "marca un antes y un después" porque "por primera vez se establece una compensación que va a un beneficio social y que va a quedar como un patrimonio a toda la comunidad".



La otra cadena de farmacéuticas que participó en la colusión, Farmacias Ahumada, no participa en el acuerdo, por lo que el SERNAC continuará el proceso judicial contra la misma.