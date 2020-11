Cash, de los Rays, y Mattingly, de los Marlins, nombrados Manejadores del Año

En la imagen el jugador Kevin Cash. EFE /EPA /JOHN G. MABANGLO /Archivo

Nueva York, 10 nov (EFE).- Los pilotos Kevin Cash, de los Rays de Tampa Bay, y Don Mattingly, de los Marlins de Florida, fueron elegidos este martes como los Manejadores del Año en las ligas Americana y Nacional, respectivamente.

Ambos consiguieron el premio por primera vez, aunque sus respectivos equipos ya habían tenido antes a otros manejadores que también lograron el galardón.

Cash, de 42 años, que lleva desde el 2015 al frente de los Rays, consiguió que fueran el mejor equipo del Joven Circuito durante toda la reducida temporada de 60 partidos debido a la pandemia del coronavirus.

Bajo la dirección de Cash, los Rays no solo hicieron un gran béisbol de equipo sino que también vieron el surgir del jardinero cubano, el joven Randy Arozarena, que fue revelación durante la temporada regular.

Cash lideró a los Rays a la mejor marca de la Liga Americana, 40-20, conquistando el primer título del Este del club desde el 2010.

En la postemporada, Tampa Bay derrotó a los Azulejos de Toronto en la serie de comodines y a los Yanquis de Nueva York en la divisional, mientras que hizo lo propio en la Serie de Campeonato frente a los Astros de Houston.

Luego, en la Serie Mundial, la segunda que disputaron después de haberlo hecho por primera vez en el 2008, no pudieron superar a los Dodgers de Los Angeles, que se impusieron por 4-2 al mejor de siete partidos.

Cash se convirtió en el segundo manejador de los Rays que consigue el galardón después que Joe Maddon lo logró en el 2008 cuando también llevó al equipo al Clásico de Otoño que perdieron ante los Filis de Filadelfia.

Por su parte, Mattingly, de 59 años, que lleva con los Marlins desde el 2016, enfrentó múltiples obstáculos al ser el equipo más afectado por los contagios de la covid-19, que le costaron estar semanas sin competir.

Pero al final sorprendió a todos con una gran labor de equipo que le permitió acabar la reducida temporada regular con marca ganadora de 31-29.

En la primera semana de la campaña, los Marlins tuvieron a 18 jugadores infectados con la covid-19.

En esos días, el equipo pasó más de una semana en cuarentena en un hotel de Filadelfia. Cuando recibieron el visto bueno para jugar, los Marlins arrancaron con cinco victorias seguidas.

En total, usaron a 61 jugadores distintos, incluyendo a 18 que hicieron su debut en las Grandes Ligas.

Con todo y eso, Miami terminó con marca ganadora y se clasificó a los playoffs por primera vez desde el 2003.

En la Serie del Comodín, los Marlins sorprendieron con la barrida en dos juegos a los Cachorros de Chicago, que tenían la ventaja de campo.

Pero en la Serie Divisional ya no pudieron con los Bravos de Atlanta, que le ganaron por barrida de 3-0.

Mattingly, Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en 1985 con los Yanquis, es la quinta figura en ser JMV en el diamante y Manejador del Año en su trayectoria de Grandes Ligas.

Los otros son Kirk Gibson, Joe Torre, Don Baylor y Frank Robinson.

Es el primer galardón como piloto para Mattingly y el tercero para la franquicia de los Marlins, después de que ya lo habían conseguido Jack McKeon (2003) y Joe Girardi (2006), quien también fue jugador (receptor) con los Yanquis.