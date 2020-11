Casa Real.- Podemos urge a Zarzuela a desmentir que quiso vetar a Iglesias en Bolivia aunque admite no tener información directa

11/11/2020 El secretario primero del Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, se dirige a la Sala Mariana Pineda para participar en la reunión de la Mesa del Congreso, en Madrid (España), a 11 de noviembre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Pisarello dice que Iglesias fue por "encargo específico" de Sánchez y que la Declaración de La Paz tiene "un sentido diplomático"



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los portavoces parlamentarios de Unidas Podemos y de En Comú Podem, Pablo Echenique y Gerardo Pisarello, han instado este miércoles a la Casa del Rey a desmentir informaciones según las cuales trató de vetar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de algunos actos en el marco del viaje a Bolivia para la toma de posesión del presidente Luis Arce.



Ambos han hecho esta exigencia a la Casa del Rey aunque Echenique ha reconocido no tener "información directa" de ese supuesto intento de veto y ha dicho que solo ha visto noticias publicadas.



"Esperamos que la Casa Real lo desmienta porque estaríamos ante algo muy grave que atenta contra las bases de nuestro sistema democrático. Al Rey se le supone neutralidad política para que la democracia funcione bien", ha añadido.



"Si fuera cierto, estaríamos una vez más ante una vulneración escandalosa del principio de neutralidad de la Monarquía", ha dicho también Pisarello, recalcando que España es una monarquía parlamentaria en la que los actos del Rey "están refrendados por el poder político escogido por la ciudadanía".



Es más, precisamente por eso, ha señalado que Zarzuela "no tiene nada que decir" sobre la composición de la delegación que acudió a Bolivia, porque "la presencia del jefe de Estado es una consecuencia de una decisión del Gobierno" y su papel en las relaciones internacionales "es una actuación refrendada por el poder político".



Según ha dicho, Iglesias estuvo en esa delegación "por encargo específico del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez. El propio Pisarello acudió también a los actos, igual que otros diputados y eurodiputados de Podemos, En Comú e Izquierda Unida y ha asegurado que en ningún momento percibió malestar de la delegación, sino que todos los actos con el jefe de Estado "se produjeron con la máxima normalidad".



"SENTIDO COMÚN DE ÉPOCA"



En cuanto a la 'Declaración de La Paz', que Iglesias firmó junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los presidentes de Argentina y Bolivia y otros líderes de izquierda europea e iberoamericana, ha calificado de "excesivo" tildarla de "diplomacia paralela".



De hecho, no cree que el PSOE considere que las actuaciones de Zapatero supongan una "estrategia de diplomacia paralela", y más bien cree que "son acuerdos que tienen un sentido diplomático".



Según Pisarello, la declaración es más bien la plasmación de "un sentido común de época", tras la derrota de Donald Trump en Estados Unidos y la victoria en Bolivia de Luis Arce --el candidato del MAS de Evo Morales--, que ha definido como una "recuperación de la democracia" y una "derrota de la ultraderecha".



En este "clima de época", a su juicio, no tiene nada de extraño plantear que ante una ultraderecha "negacionista de la pandemia y de la democracia cuando no le conviene" hace falta "un compromiso histórico en defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos".



Es más, ha defendido que la Declaración de La Paz está muy en la línea del manifiesto contra la ultraderecha firmado en octubre en el Congreso por 10 fuerzas políticas --PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, EH Bildu, CUP, Más País, Compromís y BNG--.