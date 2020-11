Casa Real.- Podemos habla de "trama real" y no ve razones para seguir vetando la comisión de investigación sobre la monarquía

06/06/2018 El rey Juan Carlos I POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



"Vamos a escándalo por semana", reprocha Echenique



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Unidas Podemos ha defendido que ya no hay excusa para oponerse a crear una comisión de investigación sobre la Monarquía en el Congreso tras las informaciones sobre una presunta "trama real" de corrupción en torno al rey emérito Juan Carlos I, que afectarían también a otros miembros de la Casa Real.



Así lo han indicado en sendas ruedas de prensa en el Congreso el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, y su compañero de bancada y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello.



Para Echenique, la sucesión de informaciones sobre presuntas irregularidades de Juan Carlos I suponen un "escándalo gravísimo" que, unido a la insistencia en impedir analizar las actividades de la monarquía en la Cámara Baja, acercan cada vez más "el horizonte republicano" en España. "Vamos a escándalo por semana", ha remachado el parlamentario de la formación morada.



Mientras, Pisarello ha criticado la sucesión de presuntos ilícitos de la monarquía pasados cuatro años de la abdicación de Juan Carlos I, en referencia a las informaciones sobre las "tarjetas royal black", la ocultación de casi 8 millones de euros del rey emérito en Suiza y la publicada recientemente por 'eldiario.es', que data posibles entregas de dinero al asistir a unas jornadas de caza en Kazajistán.



YA NO SON COMPORTAMIENTOS "AISLADOS"



Por tanto, no se estaría ya ante comportamientos "inadecuados" pero "aislados" sino a una posible "trama real" que afecta a diferentes miembros de la monarquía y con actos presuntamente delictivos con posterioridad a la abdicación y sin protección del principio de inviolabilidad.



En consecuencia, Pisarello ha destacado que "no hay razones" para vetar la comisión de investigación sobre la monarquía, al menos durante el periodo posterior a la abdicación.



El diputado de la formación morada ve necesario esa fiscalización de la actividad de la Casa Real en el Parlamento, pues no se trata de cualquier institución sino de la monarquía, que ejerce la jefatura del Estado, y está protegida por una "opacidad desproporcionada".



Además, ha enfatizado que el rey emérito está investigado por la Fiscalía y tribunales extranjeros, por lo que no es posible que el Parlamento rechace constituir esta comisión de investigación cuando se está hablando de actividades "tan graves" como posible blanqueo de capitales o fraude



"Estamos ante una auténtica trama real que ha contado con complicidades internacionales e internas", ha sentenciado Pisarello para reivindicar la necesidad de poner "luz y taquígrafos" a la monarquía, precisamente ante la sospecha de que se ha excedido de sus funciones constitucionales.