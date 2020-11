Carmen Morales recuerda a su madre en el Día Internacional de Rocío Durcal

27/10/2018 MADRID, 27 (CHANCE) EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



Las había buenas en el mundo de la música, pero como Rocío Durcal ninguna. La cantante de rancheras tuvo que salir del país para que su arte y su gran profesionalidad encima de los escenarios creciera como la espuma y así fue. Una artista internacional que todo el mundo la quiso y que siguen cantando sus canciones, esas con las que muchos nos hemos criado y hemos disfrutado en los buenos momentos.



Hoy es el Día Internacional de Rocío Durcal y una de sus hijas le ha querido recordar con una fotografía que nos ha enternecido muchísimo... y es que ya sabemos que tanto ella, como Junio, tenían una muy buena relación con sus tres hijos.



Este ha sido el mensaje que Carmen Morales ha expuesto en su red social de Instagram. Y es que ya sabemos que la tiene muy presente porque son muchos los recuerdos que comparte con todos sus seres queridos para que la imagen y la voz de su madre no se olvide: "Mami!! Hoy es tu día!!!! Te mando un beso al cielo... a la luna... que siempre que quiero verte la miro fijamente como me enseñaste... te quiero mami!! ??#DiaInternacionalDeRocioDúrcal #11/11 #AmorEterno"



Allá donde esté siempre nos acordaremos de aquella gata que cantó bajo la lluvia y que su maullido no ha dejado de sonar desde el día que murió, el mismo día que nació la historia de una estrella que nos acompañará con su música para siempre.