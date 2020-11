Brasil probará a inversionistas con subasta de líneas eléctricas

(Bloomberg) -- La próxima subasta brasileña de líneas de transmisión de energía será la primera prueba importante del interés de los inversionistas en el programa de concesiones privadas del país desde que comenzó la pandemia, según el titular del regulador del sector eléctrico del país.

André Pepitone dijo en una entrevista reciente que se espera que la subasta del 17 de diciembre genere 7.400 millones de reales (US$1.400 millones) en inversión en infraestructura y que ya ha recibido el mismo nivel de atención del exterior que el proceso de licitación del año pasado, cuando participaron empresas de nueve países.

Este año, el regulador quiere incorporar aún más participantes para compensar la crisis económica del coronavirus. Una mayor competencia, dijo Pepitone, podría significar tarifas más bajas para los consumidores más afectados una vez que las líneas estén en funcionamiento.

“Esta es la mejor contribución que puede dar el sector eléctrico a la recuperación económica”, dijo.

Brasil venderá los derechos para construir y operar casi 2.000 kilómetros de líneas de transmisión en todo el país, desde Sao Paulo hasta la región amazónica. Si bien ninguna de ellas llegará a Amapa, el estado del norte de Brasil que experimenta cortes prolongados de electricidad, el regulador dijo por teléfono que “las subastas están diseñadas para brindar más seguridad en la transmisión de energía y evitar apagones como los que ocurren actualmente”.

Presencia china

La agencia no solo busca atraer nuevos inversionistas, sino que también espera una fuerte participación de actores locales, así como de empresas chinas y españolas que ya tienen una fuerte presencia en el país. Pepitone descartó los temores de que los recientes comentarios hostiles del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y los miembros de su Gobierno hacia Pekín podrían reducir el apetito de gigantes como State Grid Corp de China.

“Aquí no miramos los pasaportes de los inversionistas, solo queremos que vengan”, dijo Pepitone.

Dado que el covid-19 pospuso varios planes de concesión del Gobierno, el éxito en la ronda de licitación pública será clave, ya que el regulador espera que se subasten más de 88.000 millones de reales (US$16.300 millones) en inversiones en transmisión y generación de energía para fines de 2022.

Si bien un drástico debilitamiento de la moneda brasileña este año puede brindar un impulso a los extranjeros en la subasta del próximo mes, Pepitone dijo que las empresas locales también se capitalizan gracias a las líneas de crédito que se pusieron a su disposición durante la pandemia.

Debido a su tamaño continental, Brasil presenta una de las mayores oportunidades a nivel mundial para proyectos de líneas eléctricas totalmente nuevas, dijo Pepitone. Las reglas de la subasta no se modificaron con respecto a años anteriores: el postor ganador será el que haya presentado el mayor descuento sobre el rendimiento de la inversión propuesta. No hay ganancias fiscales inmediatas para el Gobierno, ya que las empresas no tienen que pagar una tarifa por adelantado, pero son responsables de construir y mantener la infraestructura.

Nota Original:Brazil to Test Investors With $1.4 Billion Power Line Auction

